Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, κατά την χθεσινή επίσκεψή του στη Δαμασκό, κατηγόρησε τις κουρδικές δυνάμεις του SDF για καθυστέρηση στην ένταξη και κάλεσε τη Συρία να δράσει αποφασιστικά.



Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Hürriyet, η συριακή κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει τις προετοιμασίες για στρατιωτική επιχείρηση κατά του SDF, με στόχο τον αφοπλισμό της και την ενσωμάτωση των μαχητών του στον Συριακό Στρατό. Η Δαμασκός είχε θέσει προθεσμία στις δυνάμεις SDF να παραδώσουν τα πετρελαϊκά και ενεργειακά κοιτάσματα, το φράγμα Τισρίν και τα συνοριακά περάσματα, όροι που δεν εκπληρώθηκαν.

Δαμασκός και Άγκυρα συμφώνησαν ότι η πλήρης κατάθεση των όπλων που συνδέονται με το PKK θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναστολή της επιχείρησης. Οι Κούρδοι του SDF, με τη στήριξη Ισραήλ και Γαλλίας, επιδιώκουν την επιβολή ομοσπονδιακού συστήματος, κάτι που απορρίπτεται από Συρία και Τουρκία, ενώ η Ουάσινγκτον έχει επιβεβαιώσει ότι η Συρία θα παραμείνει ενιαίο κράτος, χωρίς υποσχέσεις για ομοσπονδιοποίηση.

Στην επαρχία Ντέιρ Εζόρ της Συρίας η κατάσταση παραμένει έκρυθμη, καθώς συνεχίζονται οι σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ του Συριακού Αραβικού Στρατού και δυνάμεων του SDF και στις δύο όχθες του ποταμού Ευφράτη. Ο συριακός στρατός αποστέλλει ενισχύσεις στον άξονα αλ-Ρασάφα, νότια της Ράκκα, ενώ φάλαγγες του SDF κινούνται προς την ύπαιθρο της Ντέιρ Εζόρ και την περιοχή Αλ-Τζενέινα, αυξάνοντας τον κίνδυνο ευρείας κλίμακας σύρραξης.

Παράλληλα, τουρκικό στρατιωτικό κομβόι εισήλθε σε γραμμές αντιπαράθεσης με την SDF στη Μανμπίτζ, ανατολικά του Χαλεπίου.

🚨🇹🇷 #BREAKING 🚨



A Turkish military convoy has entered the front-line areas with SDF militia in Manbij, east of Aleppo. ⚔️🔥 pic.twitter.com/6LAM3xJzxk — Levantine Logic (@SyriaRetold) August 13, 2025

Στην περιοχή καταγράφεται γενικευμένη κινητοποίηση, με τις μεραρχίες 66 και 86 να αναπτύσσονται κατά μήκος του Ευφράτη και τις τοπικές δυνάμεις ασφαλείας σε κατάσταση συναγερμού, ενώ μέλη της φυλής Ακιδάτ επιτίθενται σε σημεία ελέγχου της SDF, εντείνοντας περαιτέρω την αστάθεια.



Διαβάστε επίσης: Φιντάν: Το Ισραήλ πίσω από τα γεγονότα στη Σουέιντα της Συρίας