Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, άσκησε κριτική στον ρόλο του Ισραήλ στις πρόσφατες συγκρούσεις στη Σουέιντα της Συρίας, υπογραμμίζοντας τις ανησυχίες της Τουρκίας για εξωτερικές παρεμβάσεις στις συριακές υποθέσεις.

«Ένας από τους βασικούς παράγοντες πίσω από αυτή τη σκοτεινή εικόνα (των γεγονότων στη Σουέιντα) αποδείχθηκε ότι είναι το Ισραήλ», δήλωσε ο Φιντάν σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Σύρο ΥΠΕΞ Άσααντ Χασάν αλ Σαϊμπανί στην Άγκυρα την Τετάρτη.

Τόνισε επίσης το όραμα της Τουρκίας για τη Συρία μετά τη σύγκρουση, σημειώνοντας: «Η νέα Συρία πρέπει να είναι μια Συρία όπου όλοι οι λαοί, οι θρησκείες και οι πολιτισμοί θα διατηρούνται και θα μπορούν να ζουν μαζί. Ως Τουρκία, κάνουμε τις προτάσεις μας προς αυτή την κατεύθυνση».

Ο Φιντάν προειδοποίησε ότι η Άγκυρα παρακολουθεί εξελίξεις που δεν μπορεί πλέον να ανεχθεί.

«Τα τρομοκρατικά μέλη του YPG δεν έχουν φύγει από τη Συρία· να μην νομίζουν ότι δεν το βλέπουμε αυτό», είπε.

Ο υπουργός κάλεσε το YPG να τερματίσει άμεσα την απειλή προς την Τουρκία και την περιοχή, ζητώντας από αυτούς και τους ξένους στρατολογημένους τους να εγκαταλείψουν αμέσως το συριακό έδαφος.

Ο Σύρος ΥΠΕΞ Άσααντ αλ Σαϊμπανί υπογράμμισε τις συνεχιζόμενες ξένες παρεμβάσεις στη Συρία, χαρακτηρίζοντας ορισμένες «άμεσες και στοχευμένες στο να αποδυναμώσουν το συριακό κράτος και να δημιουργήσουν εύθραυστη διαίρεση».

Δήλωσε επίσης ότι η κοινότητα των Δρούζων παραμένει αναπόσπαστο μέρος της συριακής κοινωνίας, απορρίπτοντας ισραηλινές δηλώσεις που υποστηρίζουν το αντίθετο.

«Δεν υπάρχει καμία πρόθεση να τους (την κοινότητα των Δρούζων) αποκλείσουμε με οποιονδήποτε τρόπο», είπε. «Αυτό που συνέβη στη Σουέιντα προκλήθηκε από το Ισραήλ για να σπείρει θρησκευτική διχόνοια στην περιοχή», πρόσθεσε.

«Μοιραζόμαστε πολλά κοινά συμφέροντα και απειλές με την Τουρκία και προειδοποιούμε κατά της υποστήριξης χάους στη Συρία», συνέχισε.

Ο αλ Σαϊμπανί δήλωσε ότι θεωρεί το «Συνέδριο της Χασάκα», που πραγματοποιήθηκε από τις συνιστώσες της βορειοανατολικής Συρίας, παραβίαση της συμφωνίας που υπογράφηκε στις 10 Μαρτίου με την τρομοκρατική οργάνωση YPG.

Στις 10 Μαρτίου, η συριακή προεδρία ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας για την ενσωμάτωση των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF) στους κρατικούς θεσμούς, επιβεβαιώνοντας την εδαφική ενότητα της χώρας και απορρίπτοντας κάθε απόπειρα διαίρεσης.

Οι SDF ελέγχονται από την τρομοκρατική οργάνωση YPG, που αποτελεί τον συριακό κλάδο του τρομοκρατικού PKK.

Η συριακή κυβέρνηση έχει εντείνει τις προσπάθειες ασφάλειας μετά την απομάκρυνση του Μπασάρ αλ Άσαντ πέρυσι, έπειτα από 24 χρόνια στην εξουσία.

Ο Άσαντ, ηγέτης της Συρίας για σχεδόν ένα τέταρτο του αιώνα, διέφυγε στη Ρωσία τον Δεκέμβριο, τερματίζοντας το καθεστώς του κόμματος Μπάαθ, που βρισκόταν στην εξουσία από το 1963.

Μια νέα μεταβατική διοίκηση υπό τον πρόεδρο Άχμαντ αλ Σαρά σχηματίστηκε τον Ιανουάριο.