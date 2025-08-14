Κάιρο και Ριάντ εξέφρασαν την έντονη αντίθεσή τους σε δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου αλλά και δημοσιεύματα που αναφέρονται στο λεγόμενο όραμα του «Μεγάλου Ισραήλ», προειδοποιώντας για τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης της Μέσης Ανατολής.



Η Αίγυπτος, σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, τόνισε ότι τέτοιου είδους ρητορική «υπονομεύει την ειρηνευτική διαδικασία, τροφοδοτεί την ένταση και αντιβαίνει στις προσδοκίες της διεθνούς κοινότητας για σταθερότητα». Το Κάιρο ζήτησε επίσημες διευκρινίσεις και επανέλαβε πως η ειρήνη μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω επιστροφής στις διαπραγματεύσεις, τερματισμού του πολέμου στη Γάζα και ίδρυσης παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα της 4ης Ιουνίου 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ.





Από την πλευρά της, η Σαουδική Αραβία καταδίκασε έντονα τις δηλώσεις υπουργών της ισραηλινής κυβέρνησης, απορρίπτοντας κατηγορηματικά κάθε σχέδιο εποικισμού ή εδαφικής επέκτασης. Το Ριάντ επανέλαβε το «ιστορικό και νομικό δικαίωμα» των Παλαιστινίων για ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, και προειδοποίησε ότι οι συνεχιζόμενες ισραηλινές παραβιάσεις «υπονομεύουν τη διεθνή νομιμότητα, παραβιάζουν την κυριαρχία κρατών και απειλούν την ειρήνη και ασφάλεια σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο».



