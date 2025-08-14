Η Μαδρίτη απηύθυνε έκκληση χθες Τετάρτη να ενεργοποιηθεί μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αλληλοϋποστήριξη στην αντιμετώπιση πυρκαγιών, καθώς πολλαπλά μέτωπα φωτιάς σαρώνουν ακόμη τη χώρα της Ιβηρικής, ζητώντας να σταλούν «δυο αεροσκάφη Canadair», ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, ο Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα.

«Υποβάλαμε επίσημα απόψε (σ.σ. χθες Τετάρτη το βράδυ) το αίτημα στην ΕΕ» και «ζητήσαμε (...) δυο αεροσκάφη Καναντέρ», εξήγησε ο υπουργός στον ραδιοφωνικό σταθμό Cadena Ser.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ