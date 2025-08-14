Το bitcoin έφθασε σε νέο ιστορικό υψηλό για κάποια ώρα σήμερα το πρωί, στις πρώτες συναλλαγές στις χρηματαγορές της Ασίας, ξεπερνώντας για πρώτη φορά τον πήχη των 124.000 δολαρίων, χάρη στην άνοδο των αμερικανικών μετοχών, το ενδιαφέρον θεσμικών επενδυτών και το ευνοϊκό νομοθετικό πλαίσιο των ΗΠΑ, καθώς ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αντιμετωπίζει πολύ ευνοϊκά τον τομέα αυτόν.

Το αστέρι των κρυπτονομισμάτων έσπασε έτσι το προηγούμενο ρεκόρ του, που είχε καταγράψει μόλις τη 14η Ιουλίου (123.205) δολάρια, ξεπερνώντας για λίγο ως ακόμη και τα 124.500 δολάρια, προτού υποχωρήσει ξανά. Λίγο πριν από τις 05:10 (ώρα Ελλάδας), η τιμή του bitcoin κυμαινόταν περί τα 123.600 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ