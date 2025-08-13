Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Τετάρτη, όταν δύο βάρκες βυθίστηκαν στα ανοικτά των ακτών του ιταλικού νησιού Λαμπεντούζα, ενώ περίπου 10 άλλοι αγνοούνται, δήλωσαν η ακτοφυλακή και αξιωματούχοι του ΟΗΕ.

Περίπου 60 άνθρωποι διασώθηκαν μετά τα ναυάγια στην περιοχή μεταξύ της Βόρειας Αφρικής και της Ιταλίας που χαρακτηρίζεται από τον ΟΗΕ ως η πιο επικίνδυνη θαλάσσια διέλευση στον κόσμο για τους μετανάστες.

Τα δύο σκάφη είχαν αναχωρήσει από την Τρίπολη της Λιβύης νωρίτερα μέσα στην ημέρα, σύμφωνα με την ιταλική ακτοφυλακή, η οποία πρόσθεσε ότι σε ένα από τα σκάφη άρχισε να μπαίνει νερό, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να σκαρφαλώσουν στο άλλο σκάφος, το οποίο στη συνέχεια ανατράπηκε.

Ο Ερυθρός Σταυρός της Ιταλίας, ο οποίος διαχειρίζεται το κέντρο υποδοχής μεταναστών στη Λαμπεντούζα, δήλωσε ότι μεταξύ των επιζώντων περιλαμβάνονται 56 άνδρες και τέσσερις γυναίκες.

Ο Φλάβιο Ντι Τζάκομο, εκπρόσωπος της υπηρεσίας μετανάστευσης του ΟΗΕ, δήλωσε ότι περίπου 95 άτομα επέβαιναν στις δύο βάρκες. Δεδομένου του αριθμού των διασωθέντων, εκφράζονται «φόβοι για περίπου 35 νεκρούς ή αγνοούμενους», όπως έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μεταξύ των πρώτων που μεταφέρθηκαν στο νεκροτομείο της Λαμπεντούζα ήταν οι σοροί ενός νεογέννητου, τριών παιδιών, δύο ανδρών και δύο γυναικών, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων ANSA.

Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι εξέφρασε τα «βαθιά της συλλυπητήρια» για τα θύματα και δεσμεύτηκε να εντείνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των διακινητών μεταναστών.

Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) δήλωσε την Τετάρτη ότι μέχρι στιγμής φέτος έχουν σημειωθεί 675 θάνατοι μεταναστών στην κεντρική διαδρομή της Μεσογείου.

Μέχρι την Τετάρτη, 38.263 μετανάστες έχουν φτάσει στις ακτές της Ιταλίας για το 2025, σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας. Παρόμοιος αριθμός καταγράφηκε την ίδια περίοδο πέρυσι, αλλά ο αριθμός είναι σημαντικά μικρότερος από ό,τι το 2023, όταν σχεδόν 100.000 άνθρωποι είχαν φτάσει μέχρι τα μέσα Αυγούστου.

Πηγή: ΚΥΠΕ