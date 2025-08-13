Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ είπε στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και σε ευρωπαίους ηγέτες ότι η υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ουκρανία είναι «ακλόνητη» και ότι θα πρέπει να υπάρξουν ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία.

«Ο πρωθυπουργός κατέστησε σαφές πως η υποστήριξή μας στην Ουκρανία είναι ακλόνητη – τα διεθνή σύνορα δεν πρέπει να αλλάζουν διά της βίας και η Ουκρανία πρέπει να έχει ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας για την προάσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας», αναφέρει η ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Η τηλεδιάσκεψη στην οποία συμμετείχαν επίσης ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Πολωνίας, της Φινλανδίας, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, πραγματοποιήθηκε δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ με τον ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα.

