Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους πολίτες, τους ταξιδιώτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη να εκφράσουν τις απόψεις τους μέσω δημόσιας διαβούλευσης σχετικά με την αναθεώρηση του Κανονισμού για τις Αεροπορικές Υπηρεσίες – του πλαισίου που διέπει την πρόσβαση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ για τις αερομεταφορές και τις δραστηριότητες εντός αυτής.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση, ο Κανονισμός καθορίζει, για παράδειγμα, πότε και πού οι αεροπορικές εταιρείες της ΕΕ μπορούν να λειτουργούν ελεύθερα εντός της ΕΕ και πώς θα πρέπει να εμφανίζονται οι τιμές των εισιτηρίων στους καταναλωτές.

«Η αναθεώρηση του Κανονισμού θα προετοιμάσει τον τομέα των αεροπορικών υπηρεσιών για το μέλλον, διασφαλίζοντας ότι θα παραμείνει ανταγωνιστικός, θα διατηρεί τη συνδεσιμότητα και θα προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών. Η αναθεώρηση καλύπτει τα επιτρεπόμενα όρια χειραποσκευών και τρόπους μείωσης των διαταραχών σε ολόκληρη την ΕΕ κατά τη διάρκεια απεργιών των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας», προσθέτει.

Η διαβούλευση είναι ανοιχτή έως τις 4 Νοεμβρίου 2025 (μεσάνυχτα ώρα Βρυξελλών) και είναι διαθέσιμη στην πύλη Have Your Say.

Πηγή: ΚΥΠΕ