Η Τουρκία βρίσκεται σε ένα στάδιο όπου δεν μπορεί πλέον να ανεχθεί την παρουσία των Μονάδων Προστασίας του Λαού (YPG) στη βόρεια Συρία, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Σε συνέντευξη Τύπου στην Άγκυρα με τον Σύρο ομόλογό του Άσαντ αλ-Σαϊμπανί, ο κ. Φιντάν ανέφερε ότι «η Τουρκία αρχίζει να βλέπει εξελίξεις που αγωνιζόμαστε να ανεχτούμε. Βλέπουμε ότι οι τρομοκράτες δεν εγκαταλείπουν τη Συρία».

Σημείωσε ότι το YPG δεν μπορεί να αποτελεί κίνδυνο για την ασφάλεια της Τουρκίας, προσθέτοντας ότι πρέπει να σταματήσει να κερδίζει χρόνο. «Δεν έχουμε κανέναν τρόπο να μείνουμε άπραγοι σε ένα περιβάλλον όπου δεν ικανοποιούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας της Τουρκίας», είπε ο κ. Φιντάν.

Παράλληλα ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών, ανέφερε ότι η Συρία ήταν στόχος του επεκτατισμού του Ισραήλ στην περιοχή και κάθε ένδειξη αστάθειας και χάους ωφελούσε το Ισραήλ.

«Το Ισραήλ θα πρέπει να γνωρίζει ότι η αποδυνάμωση της Συρίας θα επηρεάσει και άλλες χώρες», είπε, αναφερόμενος στην κατοχή της νότιας Συρίας και στις αναταραχές που έλαβαν χώρα στην κοινότητα των Δρούζων στη Σουγουάιντα τον περασμένο μήνα.

Ο κ. Φιντάν προέτρεψε επίσης το YPG να «σταματήσει να αναγκάζει τους Κούρδους της Συρίας να γίνουν μαριονέτες του Ισραήλ».

Πηγή: ΚΥΠΕ