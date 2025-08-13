Η 39χρονη Αθηνά Γεωργοπούλου φέρεται να δολοφονήθηκε μαζί με τον 50χρονο σύντροφό της Άντριου Γκαν στο σπίτι τους στο Μάουντ Γουέιβερλι, στα νοτιοανατολικά της Μελβούρνης, λίγο πριν τις 10 μ.μ. τη Δευτέρα το βράδυ, σε αυτό που η αστυνομία πιστεύει ότι ήταν στοχευμένη επίθεση.

Η αστυνομία έλαβε μια κλήση στις 9:20 μ.μ., αφού ένας γείτονας άκουσε φωνές από το ακίνητο, προτού γίνει μια δεύτερη κλήση, με βαριά οπλισμένους αστυνομικούς να κατακλύζουν το σπίτι της Adrienne Crescent στις 9:55 μ.μ.

Μέσα στη μικρή μονάδα, οι αστυνομικοί φέρονται να βρήκαν το ακρωτηριασμένο σώμα του Γκαν δίπλα στο σώμα της Γεωργοπούλου.

Ένας 34χρονος άστεγος άνδρας με δύο μεγάλα σκυλιά συνελήφθη λίγες ώρες αργότερα στον κοντινό σιδηροδρομικό σταθμό Westall, περίπου 6 χιλιόμετρα από τον τόπο του εγκλήματος , γύρω στη 1:40 π.μ. την Τρίτη. Έκτοτε, του απαγγέλθηκαν δύο κατηγορίες για φόνο.

Θα εμφανιστεί στο Ειρηνοδικείο της Μελβούρνης την Τετάρτη.

Η αστυνομία ισχυρίζεται ότι ο κατηγορούμενος ήταν γνωστός στο ζευγάρι και ότι ένα από τα θύματα διέμενε στο διαμέρισμα.

Η Γεωργοπούλου ήταν πέντε μηνών έγκυος όταν πέθανε, με τη θεία της, Πάτι Διλβερίδη, να λέει ότι η ανιψιά της ήταν πανευτυχής που θα γινόταν μητέρα.

«Ανυπομονούσε τόσο πολύ να αποκτήσει ένα μωρό, επειδή ήταν 39 ετών [και] ποτέ δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να αποκτήσει», δήλωσε η κα Ντιλβερίδη στην Herald Sun.

Είχε μιλήσει με την Γεωργοπούλου δύο νύχτες νωρίτερα και είπε ότι φαινόταν «πολύ χαρούμενη».

Η Γεωργοπούλου ήταν επίσης η κύρια φροντίστρια της μητέρας της, Πέτι, η οποία είχε γνωρίσει πρόσφατα τους γονείς του κ. Γκαν, αφότου έμαθε ότι η κόρη της ήταν έγκυος.

Η μέλλουσα μητέρα εργαζόταν ως εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών για διάφορες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και ασφαλειών.

Η αστυνομία εξακολουθεί να εργάζεται για να διαπιστώσει τη σχέση του κατηγορουμένου με τα φερόμενα ως θύματα και το φερόμενο κίνητρο.

Οι νεκροψίες θα διενεργηθούν την Τετάρτη.

Οι ντετέκτιβ δήλωσαν ότι δεν αναζητούν κανέναν άλλο σε σχέση με τις δολοφονίες και επιβεβαίωσαν ότι ένα όπλο, αν και όχι πυροβόλο όπλο, χρησιμοποιήθηκε στην φερόμενη δολοφονία.

Ο δρόμος παραμένει αποκλεισμένος καθώς οι ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών ψαχουλεύουν τον τόπο του συμβάντος για αποδεικτικά στοιχεία.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης εάν γκράφιτι που είναι γραμμένα έξω από το ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των φράσεων «UR Gay», «Enough is Enough», «Betrayal» και «Karma» – συνδέονται με τη φρίκη που επικρατεί στο εσωτερικό.

Τα μηνύματα ήταν γραμμένα με φωτεινό κιτρινοπράσινο και μαύρο χρώμα στον φράχτη και τους εξωτερικούς τοίχους του σπιτιού.

