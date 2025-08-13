Η γερμανική αστυνομία σε τρία ομόσπονδα κρατίδια – Βαυαρία, Έσση και Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία – χρησιμοποιεί ήδη το λογισμικό Gotham της αμερικανικής εταιρείας Palantir, ενώ το Μπάντεν-Βούρτεμπεργκ σχεδιάζει να το υιοθετήσει σύντομα. Σύμφωνα με την DW, το πρόγραμμα, που αναπτύχθηκε με χρηματοδότηση της CIA, συγκεντρώνει τεράστιους όγκους δεδομένων σε δευτερόλεπτα, δημιουργώντας ολοκληρωμένα προφίλ ατόμων από στοιχεία αστυνομικών αρχείων, κινητών τηλεφώνων και κοινωνικών δικτύων.

Σύμφωνα με τις αρχές, η τεχνητή νοημοσύνη του Gotham αποτελεί πολύτιμο εργαλείο για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και της τρομοκρατίας. Ενδεικτικά, χρησιμοποιήθηκε για την ταχεία εξιχνίαση της επίθεσης στο Ισραηλινό Προξενείο στο Μόναχο τον Σεπτέμβριο του 2024, επιτρέποντας στην αστυνομία να παρακολουθήσει κινήσεις υπόπτων και να αποτρέψει νέες επιθέσεις.

Ωστόσο, οργανώσεις προστασίας προσωπικών δεδομένων, όπως η Εταιρεία για τα Πολιτικά Δικαιώματα (GFF) και ο Σύλλογος Χάκερ Chaos Computer Club, προειδοποιούν για σοβαρές παραβιάσεις θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η GFF έχει καταθέσει προσφυγή στο Συνταγματικό Δικαστήριο κατά της χρήσης του λογισμικού στη Βαυαρία, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να στοχοποιήσει και αθώους πολίτες, χωρίς ένδειξη κινδύνου, παραβιάζοντας το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση των προσωπικών δεδομένων και το απόρρητο των επικοινωνιών.

Κριτική ασκείται και για την εξάρτηση από ξένες τεχνολογικές εταιρείες, καθώς η Palantir διατηρεί στενούς δεσμούς με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και τον στρατό. Παρά το γεγονός ότι ο πηγαίος κώδικας φυλάσσεται σε γερμανικούς διακομιστές, δεν υπάρχει πλήρης διασφάλιση ότι δεδομένα δεν μπορούν να διαρρεύσουν στις ΗΠΑ.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας έχει διακηρύξει στόχο την «ψηφιακή κυριαρχία» και τη μείωση εξαρτήσεων από ξένες τεχνολογίες.

Τι είναι η Palantir

Η Palantir Technologies είναι μια αμερικανική εταιρεία λογισμικού που ειδικεύεται στην ανάλυση και διαχείριση μεγάλων δεδομένων (big data analytics). Ιδρύθηκε το 2003 από τον Πίτερ Τιλ (Peter Thiel) και άλλους συνεργάτες στη Σίλικον Βάλεϊ, με αρχική χρηματοδότηση και από την CIA μέσω του επενδυτικού της βραχίονα, In-Q-Tel.

Η εταιρεία αναπτύσσει κυρίως δύο βασικές πλατφόρμες:

Palantir Gotham – χρησιμοποιείται από μυστικές υπηρεσίες, στρατό και αστυνομικές αρχές για συλλογή, ενοποίηση και ανάλυση δεδομένων από διαφορετικές πηγές (π.χ. αρχεία, κάμερες, επικοινωνίες, social media) με σκοπό την παρακολούθηση και τον εντοπισμό υπόπτων.



Palantir Foundry – χρησιμοποιείται κυρίως στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. υγεία, ενέργεια, βιομηχανία) για βελτιστοποίηση διαδικασιών και επιχειρηματική ανάλυση.



Η Palantir έχει συνεργαστεί με κυβερνητικές υπηρεσίες όπως η CIA, το FBI, το Υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ και με ξένες κυβερνήσεις, ενώ έχει κατηγορηθεί για αδιαφάνεια και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Οι επικριτές τονίζουν ότι η τεχνολογία της μπορεί να οδηγήσει σε «προληπτική αστυνόμευση» (predictive policing) και μαζική παρακολούθηση πολιτών, χωρίς επαρκείς εγγυήσεις προστασίας δικαιωμάτων.