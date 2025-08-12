Ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπαράκ, επισκέφθηκε τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην Τουρκία λόγω της χρήσης του όρου «Οικουμενικός». Σύμφωνα με την επίσημη ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα X, «σήμερα είχαμε την τιμή να συναντηθούμε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο Α΄. Συζητήσαμε μαζί του για την επικείμενη επίσκεψή του στις ΗΠΑ».

Σε επικριτικό δημοσίευμα ο ενημερωτικός ιστότοπος Odatv, που πρόσκειται στην αντιπολίτευση με τίτλο «Έκανε ό,τι ήταν να κάνει κατά την επίσκεψή του στον Πατριάρχη: Δεν τελειώνουν τα παραπτώματα του Μπάρακ» αναφέρεται στην επίσκεψη που πραγματοποίησε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, στον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο.

Υπενθυμίζοντας τη Συνθήκη της Λωζάνης και τη δικαιοδοσία του Πατριαρχείου σε Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο τονίζει ότι σήμερα δεν υπάρχει έννοια «Οικουμενικός» ή «Οικουμενισμός» οπότε δεν έχει και καμία ισχύ.

Τονίζει επίσης ότι με το άρθρο 42 της Συνθήκης, τα ατομικά και οικογενειακά δικαιώματα που είχαν αναγνωριστεί υπέρ των μη μουσουλμανικών μειονοτήτων έχασαν τη σημασία και το νόημά τους με την έναρξη ισχύος του Αστικού Κώδικα. Έτσι, τα Πατριαρχεία δεν είχαν πλέον καμία εξουσία στις παγκόσμιες υποθέσεις και στις ατομικές συναλλαγές των μειονοτήτων. Επίσης επαναλαμβάνει ότι στα άρθρα της Συνθήκης της Λωζάνης με τίτλο «Προστασία των μειονοτήτων», το Ρωμαίικο Πατριαρχείο (sic) δεν αναφερόταν ούτε ονομαστικά ούτε ειδικά. Τα εν λόγω άρθρα αφορούσαν την ελευθερία θρησκείας και λατρείας των μη μουσουλμάνων Τούρκων πολιτών, καθώς και τους χώρους θρησκείας και λατρείας τους. Το Ορθόδοξο Πατριαρχείο ως θρησκευτικός θεσμός δεν έχει τεθεί υπό καμία εγγύηση ή προστασία στη Συνθήκη.

Η παρουσία του Αμερικανού πρέσβη στο Φανάρι, αν και στο πλαίσιο τυπικής διπλωματικής εθιμοτυπίας, έλαβε ιδιαίτερο βάρος λόγω του ευαίσθητου ζητήματος της αναγνώρισης του «οικουμενικού» χαρακτήρα του Πατριαρχείου, το οποίο η Άγκυρα δεν αποδέχεται.

Η συνάντηση αποκτά επίσης ιδιαίτερη σημασία, καθώς εντάσσεται στο ευρύτερο πεδίο των ελληνοτουρκικών εντάσεων και των θρησκευτικών ισορροπιών στην Τουρκία.