Η Αίγυπτος ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συνεργάζεται με τους μεσολαβητές της Γάζας, με το Κατάρ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, για εκεχειρία 60 ημερών, στο πλαίσιο μιας ανανεωμένης προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς.

Ο Υπουργός Εξωτερικών Μπαντρ Αμπντελάτι προέβη στην ανακοίνωση σε συνέντευξη Τύπου στο Κάιρο, καθώς δύο παλαιστινιακές πηγές δήλωσαν νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι μια ανώτερη αντιπροσωπεία της Χαμάς επρόκειτο να συναντηθεί με Αιγύπτιους αξιωματούχους για συνομιλίες την Τετάρτη.

Ο Αμπντελάτι δήλωσε ότι «εργαζόμαστε πολύ σκληρά τώρα σε πλήρη συνεργασία με τους Καταριανούς και τους Αμερικανούς», με στόχο «μια εκεχειρία 60 ημερών, με την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων και ορισμένων Παλαιστινίων κρατουμένων και τη ροή ανθρωπιστικής και ιατρικής βοήθειας στη Γάζα χωρίς περιορισμούς, χωρίς όρους».

Μία από τις παλαιστινιακές πηγές δήλωσε νωρίτερα στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι οι μεσολαβητές εργάζονται «για τη διατύπωση μιας νέας συνολικής πρότασης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση όλων των ομήρων στη Γάζα.

Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης με επικεφαλής το Κατάρ, την Αίγυπτο και τις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν σημαντική πρόοδο.

Η αντιπροσωπεία της Χαμάς, που αναμένεται στο Κάιρο, με τον επικεφαλής διαπραγματευτή Χαλίλ αλ-Χάγια, προγραμματίζεται να συναντηθεί με Αιγύπτιους αξιωματούχους την Τετάρτη για να «συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις».

Η Κυβέρνηση του Πρωθυπουργού Βενιαμίν Νετανιάχου δεν έχει δώσει ακριβές χρονοδιάγραμμα για το πότε οι δυνάμεις του Ισραήλ μπορούν να εισέλθουν στην περιοχή, αλλά ο εκπρόσωπος της πολιτικής άμυνας Μαχμούντ Μπασάλ δήλωσε την Τρίτη ότι οι αεροπορικές επιδρομές έχουν ήδη αρχίσει να αυξάνονται τις τελευταίες τρεις ημέρες.

Ο Μπασάλ είπε ότι οι ισραηλινές επιθέσεις σε όλη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Γάζας, στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 33 ανθρώπους την Τρίτη.

Πηγή: ΚΥΠΕ-ΑΠΕ