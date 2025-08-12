Ησυνάντηση της Παρασκευής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και του Ρώσου ομολόγου του, Βλαντίμιρ Πούτιν, θα πραγματοποιηθεί στο Άνκορατζ της Αλάσκας, ανακοίνωσε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος.

Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν την Παρασκευή στην Αλάσκα για πρώτη φορά μετά την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο, προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο τερματισμού του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας. Με τον Πούτιν να προωθεί ειρηνευτικές προτάσεις που ευνοούν σε μεγάλο βαθμό τη Ρωσία, πολλοί αναλυτές και πρώην αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ εκφράζουν ανησυχία ότι ο Ρώσος πρόεδρος θα αξιοποιήσει και πάλι τη συνάντηση προς όφελός του.

