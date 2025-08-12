«Όλα τα ρήγματα στην Κωνσταντινούπολη έχουν σπάσει» και δεν θα υπάρξει σεισμός για 100 χρόνια, δήλωσε ο γνωστός Τούρκος σεισμολόγος Σενέρ Ουσουμέζσοϊ, ο οποίος ήταν ο μόνος που κατάφερε να προβλέψει τον τελευταίο σεισμό 6,2 Ρίχτερ τον περασμένο Απρίλιο στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια τον σεισμό των 6,1 Ρίχτερ στις 10 Αυγούστου στο Μπαλίκεσιρ. Αντίθετα με τους άλλους Τούρκους σεισμολόγους ο Ουσουμέζσοϊ υποστηρίζει ότι δεν θα συμβεί μεγάλος σεισμός στην Κωνσταντινούπολη.

Ο Τούρκος σεισμολόγος, ο οποίος είναι ο πιο δημοφιλής πλέον στην Τουρκία και του οποίου πλέον οι δηλώσεις προβάλλονται πρωτοσέλιδα, αναφέρει: «Μας λένε να φύγουμε από την Κωνσταντινούπολη, αλλά το ρήγμα μήκους 400 χιλιομέτρων από την Αντιόχεια έως το Σιβριτσί έσπασε, προκαλώντας έναν τεράστιο σεισμό μεγέθους 7,8 Ρίχτερ. Υπάρχει ένα ρήγμα μήκους 150 χιλιομέτρων στη Θάλασσα του Μαρμαρά. Πώς μπορεί να συμβεί ένας σεισμός μεγέθους 7,8 Ρίχτερ;»

Ενώ πολλοί ειδικοί, ειδικά ο καθηγητής Νατσί Γκιορούρ, λένε ότι «ένας σεισμός στην Κωνσταντινούπολη είναι επικείμενος», ο Σενερ Ουσουμέζσοϊ λέει ότι «όλα τα ρήγματα στην Κωνσταντινούπολη έχουν σπάσει και δεν θα υπάρξει σεισμός για 100 χρόνια». Σύμφωνα με τον Şener Üşemezsoy, «η Κωνσταντινούπολη είναι η πόλη όπου μπορεί κανείς να ζήσει πιο άνετα χωρίς φόβο σεισμών».

Πηγή: ΚΥΠΕ