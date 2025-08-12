Ένα εξειδικευμένο αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, γνωστό ως "Constant Phoenix", πραγματοποίησε πρόσφατα μια μυστηριώδη αποστολή πάνω από τη Μεσόγειο Θάλασσα, προκαλώντας ερωτήματα σχετικά με πιθανές πυρηνικές δραστηριότητες στην περιοχή. Το Boeing WC-135, με αριθμό εγγραφής 64-14829, έφτασε στη βάση RAF Mildenhall στο Ηνωμένο Βασίλειο στις 30 Ιουλίου, προερχόμενο από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αεροσκάφος αυτό είναι εξοπλισμένο για τη συλλογή και ανάλυση ατμοσφαιρικών δειγμάτων με στόχο την ανίχνευση πυρηνικών σωματιδίων.

Οι κύριες αποστολές του περιλαμβάνουν την ανίχνευση πυρηνικών εκρήξεων, την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με συνθήκες ελέγχου όπλων και την έρευνα πυρηνικών συμβάντων μέσω μέτρησης αερομεταφερόμενης ραδιενεργού μόλυνσης. Τέτοιες αποστολές στην Ευρώπη είναι σπάνιες, και μέχρι στιγμής, ο αμερικανικός στρατός δεν έχει δώσει καμία επίσημη εξήγηση για την παρουσία αυτής της πλατφόρμας ανίχνευσης πυρηνικών στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αεροσκάφος (με κωδικό κλήσης JAKE27) απογειώθηκε από τη βρετανική βάση και κατευθύνθηκε προς τη Μεσόγειο. Αφού έφτασε στη κεντρική λεκάνη, κατέβηκε σε ύψος μόλις 5.000 ποδιών, πετώντας σε χαμηλό υψόμετρο σε ολόκληρη την ανατολική Μεσόγειο πριν επιστρέψει.

☢️ A “Constant Phoenix” is flying over the Mediterranean in search of nuclear particles — and no, it’s not something we see often.https://t.co/pRKc0f4UKu — itamilradar (@ItaMilRadar) August 11, 2025

Οι λόγοι για αυτή την αποστολή παραμένουν ασαφείς, αλλά η επιλογή να λειτουργήσει σε τόσο χαμηλό υψόμετρο σε μια εκτεταμένη περιοχή είναι αξιοσημείωτη.

Οι τρέχουσες μετρήσεις από σταθμούς παρακολούθησης ακτινοβολίας σε όλη την Ευρώπη δείχνουν κανονικά επίπεδα. Ωστόσο, δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για την ακτογραμμή της Βόρειας Αφρικής. Αυτή η έλλειψη πληροφοριών εντείνει τις εικασίες σχετικά με το σκοπό της πτήσης, ιδιαίτερα σε μια περιοχή με γεωπολιτική ένταση.

Το "Constant Phoenix" αποτελεί μέρος ενός περιορισμένου στόλου αεροσκαφών που χρησιμοποιούνται για ευαίσθητες επιχειρήσεις εθνικής ασφάλειας. Η παρουσία του στη Μεσόγειο θα μπορούσε να σχετίζεται με ρουτίνες παρακολούθησης ή με συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά χωρίς επίσημες δηλώσεις, οι ειδικοί παραμένουν σε εικασίες.

Η παρακολούθηση στρατιωτικών αεροσκαφών και πλοίων στην Ιταλία και τη Μεσόγειο συνεχίζεται, με ευχαριστίες σε συνεργάτες όπως ο Sergio Scandura για τις πολύτιμες πληροφορίες. Περισσότερες εξελίξεις αναμένονται καθώς η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τέτοιες δραστηριότητες.