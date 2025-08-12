Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έκανε το βράδυ της Δευτέρας πρόταση γάμου στην επί εννέα χρόνια σύντροφό του, Τζορτζίνα Ροντρίγκες, με ένα τεράστιο δαχτυλίδι που τράβηξε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης σε όλο τον κόσμο.

«Ναι, το θέλω. Σε αυτήν και σε όλες μου τις ζωές», έγραψε στα ισπανικά η νεοαρραβωνιασμένη του.

Το εντυπωσιακό δαχτυλίδι, με ελλειπτική κοπή, φέρεται να αποτελείται από 22 καράτια και να είναι τοποθετημένο σε πλατίνα, σύμφωνα με τον Benjamin Khordipour της Estate Diamond Jewelry. Αν και οι ειδικοί διαφωνούν για την τιμή του, η αξία του ανέρχεται σε αρκετά εκατομμύρια δολάρια. Ο Khordipour δήλωσε στον ιστότοπο Brides ότι η τιμή του δαχτυλιδιού είναι περίπου 1.200.000 δολάρια (1,09 εκατομμύρια ευρώ). Σύμφωνα με άλλες εκτιμήσεις του ειδικού Tobias Kormind, γενικού διευθυντή της 77 Diamonds στο Λονδίνο, που δημοσιεύτηκαν στον ιστότοπο People, το δαχτυλίδι περιλαμβάνει 37 καράτια και η αξία του μπορεί να φτάσει έως και τα πέντε εκατομμύρια δολάρια (4,55 εκατομμύρια ευρώ)..

Η κοσμηματοπώλης Logan Hollowell είπε στον ιστότοπο WWD ότι πρόκειται πραγματικά για αριστούργημα και σημείωσε την ομοιότητα με το δαχτυλίδι που έλαβε η Λόρεν Σάντσες από τον δισεκατομμυριούχο Τζεφ Μπέζος. «Ο σχεδιασμός είναι παρόμοιος με το δαχτυλίδι αρραβώνων της Λόρεν Σάντσες, το οποίο περιλάμβανε ένα δαχτυλίδι 30 καρατίων με εκτιμώμενη αξία 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων», είπε.

Οι χρήστες του διαδικτύου εντυπωσιάστηκαν από το μέγεθος του δαχτυλιδιού και αντέδρασαν με χιούμορ. «Μην της πέσει το δάχτυλο», γράφει ένα σχόλιο.



«Αυτό δεν είναι πέτρα, είναι τούβλο», έγραψε κάποια άλλη.

Άλλοι επεσήμαναν τον τεράστιο πλούτο του Ρονάλντο, αλλά σχολίασαν: «Απόδειξη ότι τα λεφτά δεν αγοράζουν στυλ». «Δεν είναι καν όμορφο, απλά μεγάλο και υπερβολικό», έγραψαν κάποιοι.