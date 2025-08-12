Η πρόσφατη συμφωνία της αμερικανικής κυβέρνησης με τις Nvidia και AMD, που προβλέπει την καταβολή 15% των εσόδων από τις πωλήσεις AI τσιπ στην Κίνα, αποτελεί μια πρωτοφανή στρατηγική κίνηση. Οι δύο εταιρείες εξασφαλίζουν την παρουσία τους στη μεγαλύτερη αγορά τεχνολογίας εκτός ΗΠΑ, ενώ η Ουάσινγκτον επωφελείται οικονομικά και διατηρεί την πολιτική επιρροή της. Πρόκειται για συνδυασμό οικονομικού οφέλους και γεωπολιτικού ελέγχου.

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Nvidia



Η αμερικανική κυβέρνηση επιτρέπει την εξαγωγή μόνο λιγότερο προηγμένων μοντέλων — όπως τα Nvidia H20 και AMD MI308 — προς την Κίνα. Με αυτόν τον τρόπο, οι κορυφαίες τεχνολογίες AI παραμένουν διαθέσιμες αποκλειστικά σε ΗΠΑ και συμμάχους, περιορίζοντας την κινεζική πρόοδο στον τομέα των πιο ισχυρών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Η Nvidia κατέχει κυριαρχικό μερίδιο περίπου 90% στην αγορά GPU για AI, χάρη στην έγκαιρη ανάπτυξη του λογισμικού CUDA, που έχει καθιερωθεί ως πρότυπο στον χώρο. Η AMD ακολουθεί μια πορεία διαφοροποίησης, αναπτύσσοντας νέες λύσεις, ωστόσο παραμένει πίσω σε μερίδιο αγοράς και οικοσυστήματα υποστήριξης.



Τεχνολογική αλληλεξάρτηση ΗΠΑ – Κίνας



Η συμφωνία αποκαλύπτει μια ιδιότυπη ισορροπία: η αμερικανική τεχνολογία τροφοδοτεί την κινεζική αγορά υπό αυστηρούς όρους, ενώ και οι δύο πλευρές παραμένουν εξαρτημένες η μία από την άλλη σε συγκεκριμένους τομείς. Το πλαίσιο αυτό ενσωματώνει τόσο την ένταση όσο και τις αναγκαστικές παραχωρήσεις που χαρακτηρίζουν τις σημερινές γεωπολιτικές σχέσεις.



Προκλήσεις και αβεβαιότητες



Η Κίνα έχει εκφράσει ανησυχίες για πιθανές «κρυφές πόρτες» (backdoors) στα τσιπ, γεγονός που αγγίζει ζητήματα κυβερνοασφάλειας. Παράλληλα, η επιτυχία της συμφωνίας εξαρτάται από το αν η Κίνα θα αξιοποιήσει πλήρως την πρόσβαση στα αμερικανικά προϊόντα ή θα επενδύσει μαζικά σε αποκλειστική εγχώρια τεχνολογία.

Η συμφωνία Nvidia – AMD με τις ΗΠΑ λειτουργεί ως διπλή στρατηγική: εξασφαλίζει τον αμερικανικό έλεγχο και την κυριαρχία στην παγκόσμια αγορά AI, ενώ παράλληλα επιβραδύνει τη ραγδαία ανάπτυξη της Κίνας στις υποδομές αιχμής. Το αποτέλεσμα είναι ένα περίπλοκο σκηνικό τεχνολογικής και γεωπολιτικής ισορροπίας που θα διαμορφώσει το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης.