Η Βρετανία και οι Ευρωπαίοι εταίροι της επιχειρούν να υπονομεύσουν την ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης στην Ουκρανία. Αυτό υποστηρίζει το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ΤΑΣΣ, επικαλούμενο ανακοίνωση της ρωσικής Πρεσβείας στη Μ.Βρετανία.

«Η Ρωσία ήταν και παραμένει ανοιχτή στην επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης με πολιτικά και διπλωματικά μέσα. Ωστόσο πρέπει να γίνει λόγος για μια σταθερή και μακροπρόθεσμη ειρήνη, η οποία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εκρίζωση των γενεσιουργών αιτιών της κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνουμε τις αδιαλειπτες προσπάθειες του Λονδίνου και ορισμένων από τους εταίρους του να καταστρέψουν την έξοδο σε μια ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης», ανέφερε η ρωσική διπλωματική αποστολή στην ανακοίνωσή της, που διανέμεται από το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών.

«Αυτό επιδεικνύεται ξεκάθαρα με τις δηλώσεις και τη δραστηριότητα, που ανέπτυξε η βρετανική ηγεσία ενόψει της ρωσοαμερικανικής Συνόδου Κορυφής στην Αλάσκα. Αυτή η γραμμή επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την καιροσκοπική προσέγγιση των ευρωπαϊκών πρωτευουσών, οι οποίες υπολογίζουν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν την Ουκρανία ως αντιρωσικό πολιορκητικό κριό», υποστηρίζουν οι Ρώσοι διπλωμάτες.

Πηγή: ΚΥΠΕ