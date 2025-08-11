Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αντιπαρέβαλε λόγο ετοιμότητας απέναντι στις προειδοποιήσεις των επιστημόνων περί ανεπαρκούς θωράκισης της χώρας.

Μετά τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ο Τούρκος πρόεδρος περιέγραψε την αντίδραση του κρατικού μηχανισμού στα πρώτα λεπτά μετά τον σεισμό στο Μπαλίκεσίρ.

«Χωρίς καμία καθυστέρηση, στρέψαμε όλη την προσοχή μας στην πληγείσα περιοχή. Θέσαμε σε επιφυλακή όλα τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου και παρακολουθήσαμε στενά την εξέλιξη των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης ολοκληρώθηκαν, ενώ συνεχίζονται οι διαδικασίες εκτίμησης των ζημιών και των καταστροφών».

Διαφάνεια και παρουσία στο πεδίο

Ο Τούρκος πρόεδρος ανέδειξε τον ρόλο των υπουργών και των κρατικών φορέων στην ενημέρωση και τη στήριξη των πολιτών.

«Οι υπουργοί μας ενημέρωσαν την κοινή γνώμη, με απόλυτη διαφάνεια και έδωσαν όλες τις πληροφορίες που αφορούν τους τομείς ευθύνης τους. Όλοι οι κρατικοί φορείς της χώρας μας βρίσκονται στο πλευρό των πολιτών που επλήγησαν από τον σεισμό. Με κάθε σεισμό και κάθε δόνηση που βιώνουμε, υπενθυμίζεται η κρίσιμη σημασία της προετοιμασίας για τέτοια φαινόμενα».

Η στρατηγική της αστικής ανανέωσης

Με έμφαση στα μέτρα μακροπρόθεσμης πρόληψης, ο Ερντογάν υπενθύμισε το έργο της κυβέρνησης για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών.

«Είναι γνωστές οι προσπάθειες της κυβέρνησής μας για την ανάπλαση των κτηρίων μας, και ιδιαίτερα για τον αστικό μετασχηματισμό. Ωστόσο, όπως επαναλαμβάνουμε πάντα, αυτό δεν είναι βάρος που μπορεί να σηκώσει αποκλειστικά η κυβέρνηση. Είναι αναγκαίο να συνεργαστούν όλοι: η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, οι τοπικές αρχές και, βεβαίως, οι ίδιοι οι πολίτες, ώστε να δοθεί αυτή η μάχη με πνεύμα γενικής κινητοποίησης».

Κάλεσμα για εθνική συναίνεση

Κλείνοντας, ο Τούρκος πρόεδρος έστειλε μήνυμα υπέρβασης κομματικών γραμμών και ιδεολογικών διαφορών.

«Πρέπει να επιτευχθεί συναίνεση, να εγκαταλειφθούν οι ιδεολογικές προκαταλήψεις και να μην διστάσει κανείς να αναλάβει το μερίδιο της ευθύνης που του αναλογεί. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε είδους συνεργασία για να το πετύχουμε».

Διαβάστε ακόμη: Δύο συλλήψεις για την κατάρρευση κτιρίου από σεισμό στο Μπαλίκεσιρ Τουρκίας