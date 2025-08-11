Έρευνα ξεκίνησε για την κατάρρευση του τριώροφου κτιρίου στο Μπαλίκεσιρ της δυτικής Τουρκίας, όπου έχασε τη ζωή του ο 81χρονος Νιχάτ Ονμπάς, ανακοίνωσε ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης λέγοντας ότι έχουν συλληφθεί ο εργολάβος και ο ιδιοκτήτης του κτιρίου.

«Ο εργολάβος που κατασκεύασε το κτίριο και ο ιδιοκτήτης του κτιρίου συνελήφθησαν για πρόκληση θανάτου και τραυματισμού από αμέλεια», ανέφερε ο Τούρκος Υπουργός.

Όπως είπε, «στο πλαίσιο της έρευνας, διορίστηκε επιτροπή εμπειρογνωμόνων που αποτελείται από έναν πολιτικό μηχανικό, έναν αρχιτέκτονα και έναν γεωφυσικό μηχανικό για να εξετάσει το κατεστραμμένο κτίριο και ελήφθησαν δείγματα από το κτίριο».

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι υπάρχουν ισχυρισμοί ότι κόπηκαν οι κολώνες του κτιρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ