Η AFAD (Τουρκική Διεύθυνση Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών) ανακοίνωσε ότι μετά τον σεισμό μεγέθους 6,1 που σημειώθηκε στο Μπαλίκεσίρ, καταγράφηκαν 237 μετασεισμοί μεγέθους άνω των 4 ρίχτερ.

10 τραυματίες νοσηλεύονται

Ο Τούρκος υπουργός Υγείας, Κεμάλ Μεμίσογλου, ανακοίνωσε σχετικά με την τελευταία κατάσταση των πολιτών που τραυματίστηκαν στο σεισμό: «Χθες το βράδυ, συνολικά 52 ασθενείς που επλήγησαν από το σεισμό στο Μπαλίκεσίρ μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία μας. Από αυτούς, 29 νοσηλεύτηκαν και τέθηκαν υπό παρακολούθηση. Μέχρι στιγμής, 18 άτομα έχουν πάρει εξιτήριο, ενώ 10 ασθενείς παραμένουν στα νοσοκομεία μας. Τρεις από αυτούς τραυματίστηκαν εξαιτίας του σεισμού, ενώ οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν ενώ προσπαθούσαν να διαφύγουν ή πηδώντας από μπαλκόνια. Όλοι είναι σε καλή κατάσταση».

Για 1 χρόνο οι μετασεισμοί

Σεισμολόγοι δηλώνουν ότι μπορεί να υπάρχουν σεισμοί αισθητού μεγέθους καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά η ένταση μειώνεται σταδιακά και η διάρκεια αυξάνεται. Καθησυχάζουν ότι δεν πρέπει να επικρατήσει πανικός.

Σεισμολόγοι δηλώνουν ότι ο σεισμός σημειώθηκε στην περιοχή που είναι γνωστή ως «σύμπλεγμα σεισμών Ουσάκ» και υπενθυμίζουν ότι αυτό το ρήγμα, που ονομάζεται Σιμάβ, προκάλεσε σεισμό μεγέθους 7,2 Ρίχτερ το 1970.

Εκτίμηση ζημιών τώρα…

50 ομάδες έχουν ξεκινήσει την εργασία για την εκτίμηση των ζημιών.

Μέχρι στιγμής, 1 κτήριο κατέρρευσε, 13 έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και 61 ελαφρές

420 χιλιάδες ευρώ για την άμεση στήριξη των σεισμόπληκτων.