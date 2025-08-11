Οι Ευρωπαίοι ηγέτες και ο Πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συνομιλήσουν αυτή την εβδομάδα με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ενόψει της συνόδου κορυφής του με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν, καθώς εκφράζονται φόβοι ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να υπαγορεύσει στην Ουκρανία δυσμενείς όρους ειρήνης.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της φοβούνται ότι ο Τραμπ, επιδιώκοντας να πιστωθεί την επίτευξη ειρήνης και να κλείσει επικερδείς κοινές επιχειρηματικές συμφωνίες με τη Μόσχα, θα μπορούσε να συνταχθεί με τον Πούτιν και να καταλήξει σε μια συμφωνία, που θα ήταν ιδιαίτερα επιζήμια για το Κίεβο.

Ο Ζελένσκι δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι παραχωρήσεις προς τη Μόσχα δεν θα την πείσουν να σταματήσει τον πόλεμο και ότι χρειάζεται ενίσχυση της πίεσης προς το Κρεμλίνο. «Η Ρωσία αρνείται να σταματήσει τις δολοφονίες και, επομένως, δεν πρέπει να λάβει καμία ανταμοιβή ή όφελος», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Αργότερα, είχε ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τους ηγέτες της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας –χώρες που διατηρούν καλές σχέσεις με τη Μόσχα– προκειμένου να ενισχύσει τη διεθνή στήριξη στην ουκρανική θέση ενόψει των συνομιλιών Τραμπ-Πούτιν.

Τηλεδιάσκεψη ΥΠΕΞ ΕΕ

Οι Υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ πραγματοποίησαν το απόγευμα της Δευτέρας τηλεδιάσκεψη για τη στήριξη προς το Κίεβο και την επικείμενη συνάντηση.

Ο εκπρόσωπος του Βρετανού Πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι το Λονδίνο υποστηρίζει τις προσπάθειες του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά θεωρεί ότι το Κίεβο πρέπει να συμμετέχει σε οποιαδήποτε συμφωνία.

«Δεν θα εμπιστευτούμε ποτέ τον Πρόεδρο Πούτιν, αλλά θα στηρίξουμε την Ουκρανία, τον Πρόεδρο Τραμπ και τις ευρωπαϊκές χώρες σε αυτές τις διαπραγματεύσεις», ανέφερε. «Κάθε ειρήνη πρέπει να οικοδομηθεί με την Ουκρανία, όχι να της επιβληθεί, και δεν θα ανταμείψουμε την επιθετικότητα ούτε θα συμβιβαστούμε σε ζητήματα κυριαρχίας».

Η συνάντηση στην Αλάσκα έρχεται, ενώ ο Τραμπ έχει σκληρύνει τη στάση του έναντι της Μόσχας, επιτρέποντας την αποστολή επιπλέον αμερικανικών όπλων στην Ουκρανία και απειλώντας με δασμούς τους αγοραστές ρωσικού πετρελαίου. Παρά ταύτα, η προοπτική φιλοξενίας του Πούτιν στις ΗΠΑ –στην πρώτη συνάντηση ηγετών ΗΠΑ και Ρωσίας από το 2021– έχει αναζωπυρώσει τους φόβους ότι μπορεί να επιτευχθεί μια συμφωνία που θα αναγκάζει το Κίεβο σε σημαντικές παραχωρήσεις ή θα αποδυναμώνει την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι κάθε ειρηνευτική συμφωνία θα περιλαμβάνει «κάποια ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και των δύο» χωρών, προκαλώντας ανησυχία σε Κίεβο και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. «Όσον αφορά τα εδαφικά ζητήματα, η ρωσική θέση παρουσιάζεται ως ανταλλαγή, αλλά φαίνεται να είναι μάλλον μονόπλευρη», δήλωσε αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την Κυριακή.

Η Ρωσία κατέχει σήμερα περίπου το ένα πέμπτο του ουκρανικού εδάφους, ενώ η Ουκρανία έχει υπό τον έλεγχό της ελάχιστο ρωσικό έδαφος. Οι Ευρωπαίοι ηγέτες υπογραμμίζουν τη δέσμευσή τους ότι τα διεθνή σύνορα δεν μπορούν να αλλάζουν διά της βίας, φοβούμενοι ότι μια συμφωνία που θα επιβληθεί στο Κίεβο θα δημιουργούσε επικίνδυνο προηγούμενο.

«Η ισχυρότερη εγγύηση ασφάλειας θα ήταν να μην υπάρχουν περιορισμοί στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις και στη στήριξη τρίτων χωρών προς την Ουκρανία», πρόσθεσε ο αξιωματούχος της Επιτροπής.

Πηγή: ΚΥΠΕ