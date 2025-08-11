Καταιγιστικές είναι εξελίξεις τις τελευταίες μέρες στη Λωρίδα της Γάζας και το Ισραήλ, με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Βενιαμίν Νετανιάχου να δηλώνει με αποφασιστικότητα ότι το Ισραήλ δεν έχει άλλη επιλογή από το να ολοκληρώσει την αποστολή του και να εξαλείψει τη Χαμάς, εφαρμόζοντας νέο σχέδιο στρατιωτικής επέκτασης και επιδιώκοντας να πάρει τον έλεγχο της μεγαλύτερης αστικής περιοχής της Γάζας



Σε συνέντευξη τύπου στην Ιερουσαλήμ, ο Νετανιάχου τόνισε: «Ο στόχος μας δεν είναι να καταλάβουμε τη Γάζα. Στόχος μας είναι να απελευθερώσουμε τη Γάζα, να την απελευθερώσουμε από τους τρομοκράτες της Χαμάς». Πρόσθεσε επίσης: «Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αύριο εάν η Χαμάς καταθέσει τα όπλα και απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατά». Επεσήμανε, ωστόσο, ότι η Χαμάς αρνείται να καταθέσει τα όπλα εκτός αν δημιουργηθεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος, κάτι που το Ισραήλ δεν αποδέχεται.





Israeli leader Benjamin Netanyahu said the new Gaza offensive aimed to tackle two remaining Hamas strongholds in what he called his only option because of the Palestinian group's refusal to lay down arms https://t.co/yvNaGuooyH pic.twitter.com/0OKXjrBnla — Reuters (@Reuters) August 11, 2025



Η στρατιωτική απόφαση, που εγκρίθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο του Ισραήλ, προβλέπει τη διάλυση των δύο τελευταίων ισχυρών οχυρών της Χαμάς στην πόλη της Γάζας και τα κεντρικά στρατόπεδα. Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι αυτή είναι η πιο αποτελεσματική μέθοδος για να τελειώσει γρήγορα ο πόλεμος: «Πρώτα θα επιτραπεί στον άμαχο πληθυσμό να εκκενώσει με ασφάλεια τις περιοχές, κατευθυνόμενος σε καθορισμένες ζώνες ασφαλείας όπου θα παρέχεται επαρκής τροφή, νερό και ιατρική βοήθεια».



Διαβάστε επίσης: Γάζα: Νεκροί πέντε δημοσιογράφοι του Al Jazeera από ισραηλινή επίθεση



Παρά τις διαβεβαιώσεις για παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, οργανώσεις και κάτοικοι της Γάζας αναφέρουν ότι η κατάσταση παραμένει δραματική, με μεγάλο αριθμό θυμάτων και περιορισμένη πρόσβαση σε τρόφιμα και φάρμακα. Η Παγκόσμια Κοινότητα έχει εκφράσει έντονη ανησυχία και καταγγέλλει την επέκταση του στρατιωτικού σχεδίου ως επικίνδυνη που μπορεί να προκαλέσει ανθρωπιστική καταστροφή. Ο Γενικός Γραμματέας Βοηθός των Ηνωμένων Εθνών για την περιοχή προειδοποίησε ότι η στρατιωτική λήψη της πόλης της Γάζας θα μπορούσε να προκαλέσει εκτεταμένες εκτοπίσεις περίπου 800.000 ανθρώπων σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές στον κόσμο.

Διεθνείς Αντιδράσεις

Διεθνείς αντιδράσεις από χώρες της Ευρώπης και άλλες έχουν καλέσει το Ισραήλ να αποσύρει το σχέδιό του και να σταματήσει τη στρατιωτική επέκταση, υπογραμμίζοντας ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και θέτει σε σοβαρό κίνδυνο τις προοπτικές λύσης των δύο κρατών. Η Γαλλία, η Βρετανία, η Δανία, η Ελλάδα, η Σλοβενία, η Ισπανία και άλλες χώρες έχουν εκφράσει έντονη καταδίκη, ενώ η Αμερική μέχρι στιγμής προστατεύει την Ισραηλινή κυβέρνηση στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ.



Την ίδια στιγμή, μέσα στο Ισραήλ παρατηρείται αντίδραση και αμφισβήτηση, με ορισμένα μέλη του στρατού να δηλώνουν κόπωση και ακόμη και να αρνούνται νέες ανακλήσεις, ενώ μεγάλοι αριθμοί πολιτών διαμαρτύρονται για τη συνέχιση και κλιμάκωση του πολέμου. Φόβοι εκφράζονται για τη ζωή των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα, με οικογένειες να απαιτούν άμεση κατάπαυση του πυρός και διαπραγματεύσεις.

Σε δική του δήλωση, ο ίδιος ο Νετανιάχου απάντησε στην κριτική λέγοντας: «Θα κερδίσουμε τον πόλεμο, με ή χωρίς τη στήριξη άλλων», επιμένοντας ότι η πολιτική του Ισραήλ είναι να αποφευχθεί ανθρωπιστική κρίση, ενώ επιρρίπτει ευθύνες στη Χαμάς για τη διακοπή της ροής ανθρωπιστικής βοήθειας και τη λεηλασία κοντέινερ βοήθειας. Υποστήριξε ότι από την αρχή του πολέμου το Ισραήλ έχει αφήσει να περάσουν περίπου 2 εκατομμύρια τόννοι βοήθειας



