Πέντε εργαζόμενοι του Al Jazeera σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση στη Γάζα, ανάμεσά τους και ο δημοσιογράφος Άνας αλ Σαρίφ, ο οποίος πρόσφατα είχε εκφράσει φόβους ότι θα δολοφονηθεί. Μαζί του σκοτώθηκαν οι Μοχάμεντ Κουρεϊκέχ, Ιμπραχίμ Ζάχερ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα.

Η Επιτροπή Προστασίας Δημοσιογράφων είχε προειδοποιήσει για «σοβαρούς» κινδύνους κατά του αλ Σαρίφ, κατηγορώντας τον ισραηλινό στρατό για στοχευμένη δυσφημιστική εκστρατεία. Ο Ισραηλινός Στρατός επιβεβαίωσε την επίθεση, υποστηρίζοντας ότι ο αλ Σαρίφ ήταν «τρομοκράτης» και ηγέτης πυρήνα της Χαμάς, υπεύθυνος για επιθέσεις με ρουκέτες.

Το Al Jazeera χαρακτήρισε την ενέργεια «στοχευμένη δολοφονία» και «επίθεση στην ελευθερία του Τύπου». Η κυβέρνηση της Χαμάς μίλησε για «προμελετημένη και άμεση» δολοφονία, τονίζοντας ότι οι δημοσιογράφοι χτυπήθηκαν σε τέντα κοντά στο νοσοκομείο αλ Σίφα, και έκανε λόγο για «έγκλημα πολέμου».

Al Jazeera Media Network condemns the targeted assassination of its correspondents Anas Al Sharif and Mohammeel Qraiqea, along with photographers Ibrahim Al Thaher, and Mohamed Nofal, by Israeli forces.#JournalismIsNotACrime pic.twitter.com/RclQXUPS3I — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) August 11, 2025

Ο αλ Σαρίφ είχε δηλώσει πριν από έναν μήνα ότι ζει με τον φόβο ότι μπορεί να σκοτωθεί ανά πάσα στιγμή λόγω της κάλυψης που κάνει για τις επιχειρήσεις του Ισραήλ. Στην «τελευταία του διαθήκη» που δημοσιεύτηκε μετά τον θάνατό του, έγραψε ότι λυπάται που δεν θα δει τα παιδιά του να μεγαλώνουν και κάλεσε να μην ξεχαστεί η Γάζα.

Από την έναρξη της σύγκρουσης το 2023, τουλάχιστον 186 δημοσιογράφοι και εργαζόμενοι στα ΜΜΕ έχουν σκοτωθεί στη Γάζα, ενώ η ανεξάρτητη κάλυψη από ξένους ανταποκριτές απαγορεύεται. Το Ισραήλ είχε κλείσει το Al Jazeera στη χώρα τον Μάιο του 2024.



