Σημαντικές διεθνείς διαβουλεύσεις για το Συριακό ζήτημα πραγματοποιούνται σήμερα στο Τελ Αβίβ, όπου συναντώνται αντιπροσωπείες από τη Ρωσία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, με τη συμμετοχή και εκπροσώπων από τη Σαουδική Αραβία και τη Γαλλία.

Σύμφωνα με το δίκτυο της Rojava, αύριο, Τρίτη, στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, Αμμάν, θα πραγματοποιηθεί νέα συνάντηση, στην οποία θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι του καθεστώτος HTS, η Ιορδανία και Αμερικανός απεσταλμένος. Στόχος είναι η μετάδοση των συμπερασμάτων που έχουν ήδη συμφωνηθεί μεταξύ Ισραήλ, Ρωσίας, ΗΠΑ και Ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με το μέλλον του φακέλου HTS.





Important Info: A Russian-American-Israeli meeting on the Syrian issue is taking place today in Tel Aviv, with delegations from Saudi Arabia and France also participating — Rojava Network (@RojavaNetwork) August 11, 2025

Το πλαίσιο των συζητήσεων περιλαμβάνει όλα τα πιθανά σενάρια για τη Συρία: διαίρεση, ομοσπονδιοποίηση, δημιουργία καντονίων ή διατήρηση της εδαφικής της ενότητας. Παράλληλα, εξετάζεται η απομάκρυνση του καθεστώτος HTS, ενδεχόμενη στρατιωτική δράση ή ακόμα και η ενεργοποίηση του Κεφαλαίου 7 του ΟΗΕ. Οι διεργασίες αυτές συνδέονται και με επικείμενες συναντήσεις, όπως η διάσκεψη στις Βρυξέλλες και η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, που φαίνεται να αποτελούν βήματα για τη χάραξη ενός νέου «χάρτη» για τη Συρία.

Η εφαρμογή των σχεδίων, σύμφωνα με πηγές, έχει ήδη ξεκινήσει: περιοχές όπως η Νταράα, η Σουγουέιντα, η ζώνη του Τανφ, η Κουνέιτρα, το Κισουά και η Κατάνα έχουν τεθεί εκτός ελέγχου του καθεστώτος. Επιπλέον, οι δυνάμεις του HTS δεν επιτρέπεται να εισέλθουν στη νότια Συρία, ούτε στις επαρχίες Κουνέιτρα και νότιου τμήματος της Δαμασκού.

Οι διεθνείς συνομιλίες δείχνουν ότι η αλλαγή στη Συρία είναι πλέον αναπόφευκτη, με την αποχώρηση του HTS από την εξουσία να θεωρείται θέμα χρόνου – ίσως όχι σε χρόνια, αλλά σε μήνες, εβδομάδες, ημέρες ή ακόμη και ώρες. Όπως τονίζουν διπλωματικές πηγές, ούτε οι ΗΠΑ, ούτε η Ρωσία, ούτε η Τουρκία θα μπορέσουν να ανατρέψουν τις εξελίξεις που δρομολογούνται.