"Γινόμαστε μάρτυρες ήδη μιας ανθρωπιστικής καταστροφής αδιανόητου μεγέθους στη Γάζα", δήλωσε ο Μίροσλαβ Τζένκα, αναπληρωτής γενικός γραμματέας του ΟΗΕ για την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία, τη Βόρεια και τη Νότια Αμερική, κατά την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας με θέμα την εν λόγω σύγκρουση.

Αν τα σχέδια για την κατάληψη της πόλης του παλαιστινιακού θύλακα "εφαρμοστούν, απειλούν να προκαλέσουν μια νέα καταστροφή στη Γάζα, που θα αντηχήσει σε όλη την περιοχή και θα προκαλέσει νέους αναγκαστικούς εκτοπισμούς, σκοτωμούς και καταστροφές - καθιστώντας ακόμη πιο αφόρητα τα δεινά του πληθυσμού", τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ