Τουλάχιστον 18 άμαχοι σκοτώθηκαν την Πέμπτη από παραστρατιωτικούς στην πολιτεία Βόρειο Κορντοφάν, στο δυτικό τμήμα του Σουδάν, όπου μαίνεται εμφύλιος για πάνω από δυο χρόνια, ανέφερε χθες Σάββατο μη κυβερνητική οργάνωση.

Η πολιτεία αυτή, θέατρο σκληρών μαχών ανάμεσα στους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) και του τακτικού στρατού, έχει απομονωθεί και οι επικοινωνίες είναι στην ουσία ανύπαρκτες πλέον.

Σύμφωνα με την οργάνωση Emergency Lawyers, η οποία καταγράφει φρικαλεότητες που διαπράττονται κι από τις δυο πλευρές από το ξέσπασμα του πολέμου, παραστρατιωτικοί επιτέθηκαν την Πέμπτη σε δυο χωριά νότια της περιοχής Ουμ Κουραϊντίμ όπου σκοτώθηκαν «18 άμαχοι» και τραυματίστηκαν «δεκάδες άλλοι».

Καθώς δεν υπήρχε δυνατότητα να τους προσφερθούν ιατρικές φροντίδες επιτόπου μεταφέρθηκαν στην Ελ Ομπάιντ, δεκάδες χιλιόμετρα νοτιοανατολικά.

Η πόλη αυτή, που βρίσκεται πάνω σε στρατηγικό σταυροδρόμι στην οδό που συνδέει το Χαρτούμ (400 χλμ. μακριά) με το Νταρφούρ, τελούσε υπό πολιορκία για σχεδόν δυο χρόνια προτού ανακαταληφθεί πλήρως από τον στρατό τον Φεβρουάριο.

Αφού διώχτηκαν από την πρωτεύουσα Χαρτούμ, την οποία ανακατέλαβε ο τακτικός στρατός τον Μάρτιο, οι παραστρατιωτικοί αναδιπλώθηκαν στο δυτικό τμήμα της χώρας κι επιδιώκουν να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στην αχανή περιοχή Νταρφούρ, που ήδη ελέγχουν σχεδόν ολόκληρη.

Η ΜΚΟ έκανε επίσης λόγο για «λεηλασίες» και «απαγωγές νεαρών».

Καθώς ο πόλεμος διανύει πλέον την τρίτη του χρονιά, οι δυο πλευρές κατηγορούνται πως βάζουν εσκεμμένα στο στόχαστρο αμάχους, προχωρούν σε βομβαρδισμούς αδιακρίτως σε πυκνοκατοικημένες περιοχές κι ότι εμποδίζουν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, όταν δεν τη λεηλατούν. Ειδικά οι παραστρατιωτικοί κατηγορούνται για συστηματική χρήση της σεξουαλικής βίας ως όπλου, πλιάτσικο και εθνοκάθαρση.

Η ένοπλη σύρραξη, που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023 και σύμφωνα με τον ΟΗΕ πυροδότησε «τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο» το τρέχον διάστημα, έχει αφήσει πίσω δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς και πάνω από 13 εκατομμύρια εκτοπισμένους και πρόσφυγες.

Το Σουδάν είναι ταυτόχρονα αντιμέτωπο με κατάρρευση του συστήματος υγείας κι επιδημία χολέρας, δυνητικά θανατηφόρας ασθένειας που μεταδίδεται μέσω νερού ή τροφίμων που έχουν μολυνθεί από βακτήριο. Από τον Ιούλιο του 2024, καταγράφτηκαν σχεδόν 100.000 κρούσματα στη χώρα, κατά τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP