Μερικές ημέρες πριν από το κρίσιμο τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ στην Αλάσκα ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, η ρωσική πλευρά παρουσίασε στην κυβέρνηση των ΗΠΑ το σχέδιο του Βλαντιμίρ Πούτιν για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να ξεκαθαρίζει πως δεν θα κάνει πίσω εάν δεν υπάρξουν σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από πλευράς του Κιέβου.

Αυτό αποκάλυψαν στην εφημερίδα Wall Street Journal Ευρωπαίοι και Ουκρανοί αξιωματούχοι, που είπαν ότι ο βασικός όρος της Μόσχας είναι η απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς και τη διατήρηση του ελέγχου του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ και φυσικά της Κριμαίας, που άλλωστε προσαρτήθηκε το 2014.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ζητά ολόκληρες τις περιφέρειες αυτές, παρότι μεγάλο μέρος τους παραμένει υπό ουκρανικό έλεγχο.

Διαβάστε ακόμη: 15 Αυγούστου η συνάντηση Τραμπ με τον Πούτιν στην Αλάσκα

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (9/8) ότι «οι Ουκρανοί δεν θα δώσουν τη Γη τους στους κατακτητές», προσθέτοντας παράλληλα ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να συζητήσει «πραγματικές λύσεις» που θα φέρουν την ειρήνη στην περιοχή.

Ξεκαθάρισε, ωστόσο, ότι οποιαδήποτε συμφωνία χωρίς την Ουκρανία θα ήταν αντίθετη στην ειρήνευση.

Οι όροι που έθεσε ο Ρώσος πρόεδρος προβλημάτισαν Ευρωπαίους αξιωματούχους, όπως μεταδίδει το CNNi, με αρκετούς να υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλώς για μια προσπάθεια αποπροσανατολισμού από πλευράς της Μόσχας, με στόχο να αποφευχθούν οι δευτερογενείς κυρώσεις και χωρίς να γίνονται ουσιαστικές παραχωρήσεις.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διαμηνύσει ότι την Παρασκευή (8/7) θα τίθεντο σε ισχύ νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, σε μια προσπάθεια να πιέσει τον Πούτιν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Διαβάστε επίσης: Ζελένσκι: Οι Ουκρανοί δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές

Συνάντηση Τραμπ – Πούτιν το Δεκαπενταύγουστο

Η αποκάλυψη των αιτημάτων του Βλαντιμίρ Πούτιν έρχεται ενώ «κλείδωσε» η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στις 15 Αυγούστου στην Αλάσκα.

Η ανακοίνωση του τετ-α-τετ έγινε από τον ίδιο τον Αμερικανό πρόεδρο μέσω του Truth Social ενώ λίγο αργότερα επιβεβαιώθηκε από πλευράς του Κρεμλίνου στο ρωσικό πρακτορείο Tass.

«Θα γινόταν και νωρίτερα αλλά φαίνεται ότι υπάρχουν ρυθμίσεις ασφαλείας που πρέπει να γίνουν» είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προχώρησε και σε ένα σχόλιο που μπορεί να ερμηνευτεί και ως «μήνυμα» στον Ουκρανό ομόλογό του.

«Θα υπάρξει κάποια ανταλλαγή εδαφών», είπε χαρακτηριστικά, αναφέροντας παράλληλα ότι το ζήτημα θα συζητηθεί σύντομα.

Δεν έδωσε, όμως, περισσότερες πληροφορίες.

Αμερικανοί και Ρώσοι διαπραγματευτές έχουν ήδη ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία που θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Την Παρασκευή, το πρακτορείο Bloomberg μετέδωσε ότι η συμφωνία αυτή μπορεί να οριστικοποιήσει την κατάκτηση κάποιων εδαφών από πλευράς της Ρωσίας, «παγώνοντας» τις πρώτες γραμμές του πολέμου στη Χερσώνα και τη Ζαπορίζια.

Διεθνή ΜΜΕ μεταδίδουν πως η συμφωνία αυτή είναι αμφίβολο εάν θα γίνει αποδεκτή από το Κίεβο.

«Υπάρχουν σημάδια…»

Αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας εμφανίστηκε ωστόσο την Παρασκευή ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ, ο οποίος είχε συνομιλίες με τον Ζελένσκι, τον Τραμπ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες τις τελευταίες ημέρες.

«Υπάρχουν ορισμένα σημάδια, και έχουμε και μια διαίσθηση, ότι ενδεχομένως ένα “πάγωμα” της σύγκρουσης -δεν θέλω να μιλήσω για τερματισμό αλλά για “πάγωμα”- είναι πιο κοντά παρά μακριά» είπε ο Τουσκ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Υπάρχουν ελπίδες για αυτό» συμπλήρωσε επίσης, λέγοντας παράλληλα ότι ο Ζελένσκι παραμένει επιφυλακτικος αλλά είναι αισιόδοξος για το ενδεχόμενο κατάπαυσης του πυρός.

Εξελίξεις μετά τις επαφές Γουίτκοφ

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά από τις επαφές του ειδικού απεσταλμένου και έμπιστου του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ στη Μόσχα την περασμένη Πέμπτη, όταν και συναντήθηκε με αξιωματούχους αλλά και τον ίδιο το Ρώσο πρόεδρο.

Αμέσως μετά από τη συνάντηση, αμερικανικά και ρωσικά ΜΜΕ μίλησαν για ενδεχόμενο συνάντησης των δύο προέδρων ενώ μερικές ώρες αργότερα ανακοινώθηκε πως υπήρχε συμφωνία για τετ-α-τετ ενώ παράλληλα είχε αποφασιστεί και το τόπος διεξαγωγής του.

Το CNNi μετέδιδε την Πέμπτη ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δώσει εντολή στο επιτελείο του να κινηθεί γρήγορα για τον προγραμματισμό της συνάντησης -κάτι που σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ ζήτησε και ο Ρώσος ομόλογός του.

Το τετ-α-τετ αυτό των δυο προέδρων θα είναι το πρώτο από τον Ιούνιο του 2019 στην Ιαπωνία, έναν χρόνο μετά τη σύνοδο του Ελσίνκι, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υιοθετήσει συμφιλιωτικό τόνο έναντι του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου.

Ο κ. Πούτιν είχε να ταξιδέψει για τελευταία φορά στις ΗΠΑ από το 2015, όταν στον Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Μπαράκ Ομπάμα.

Πηγή: CNN.gr