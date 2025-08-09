Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν τη 15η Αυγούστου στην αμερικανική πολιτεία Αλάσκα, ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος χθες Παρασκευή μέσω Truth Social, ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει· η σύνοδος κορυφής των δυο δυνάμεων σκοπό έχει πάνω απ’ όλα να συζητηθεί η επίλυση της ένοπλης σύρραξης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, που θα συμπεριλάβει, τουλάχιστον σύμφωνα με τον ένοικο του Λευκού Οίκου, εκχωρήσεις εδαφών.

Ο κ. Τραμπ, που έχει υποσχεθεί άπειρες φορές πως θα βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, συζήτησε επανειλημμένα στο τηλέφωνο με τον ρώσο ομόλογό του τους τελευταίους μήνες, αλλά δεν τον έχει συναντήσει διά ζώσης αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου.

Αντί για ουδέτερο έδαφος, επελέγη η συνάντησή τους να γίνει στην αχανή και άγρια πολιτεία Αλάσκα, στον απώτερο βορρά της αμερικανικής ηπείρου, κοντά στη Ρωσία· πρόκειται για έδαφος που η ρωσική αυτοκρατορία είχε πουλήσει στην Αμερική το 1867.

Επιβεβαιώνοντας τη συνάντηση, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για τις διπλωματικές υποθέσεις Γιούρι Ουσακόφ χαρακτήρισε την επιλογή της πολιτείας αυτής «αρκετά λογική», και τόνισε πως οι δυο ηγέτες «θα επικεντρωθούν χωρίς καμιά αμφιβολία σε συζήτηση για τις επιλογές ώστε να καταλήξουμε σε ειρηνική και μακροπρόθεσμη διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης».

Μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα, η Μόσχα «θα επιδιώξει φυσικά να οργανωθεί η προσεχής συνάντηση ανάμεσα στους προέδρους στο ρωσικό έδαφος» και «πρόκληση για τον σκοπό αυτό εστάλη ήδη στον αμερικανό πρόεδρο», διευκρίνισε ο κ. Ουσακόφ.

Το τετ-α-τετ αυτό των δυο προέδρων θα είναι το πρώτο από τον Ιούνιο του 2019 στην Ιαπωνία, έναν χρόνο μετά τη σύνοδο του Ελσίνκι, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υιοθετήσει συμφιλιωτικό τόνο έναντι του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου.

Ο κ. Πούτιν είχε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ από το 2015, όταν στον Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Μπαράκ Ομπάμα.

Η πολυαναμενόμενη συνάντηση θα γίνει κατά συνέπεια με απόντα τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που δεν έχει πάψει να απαιτεί να ακουστεί και η δική του φωνή σε αυτό το κεφάλαιο.

Ο αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθείς νωρίτερα χθες αν η Ουκρανία θα κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο δυνητικής συμφωνίας, απάντησε πως «θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και τον δυο, αλλά θα μιλήσουμε γι’ αυτό αργότερα».

«Συζητάμε για μια περιοχή όπου μαίνονται μάχες επί τριάμισι χρόνια, είναι περίπλοκο, στ’ αλήθεια δεν είναι εύκολο (...) όμως θα ανακτήσουμε μέρος της», είπε, αποφεύγοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος, πλαισιωμένος από τους ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, που υπέγραψαν χθες συμφωνία ειρήνης.

Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία να της εκχωρήσει επίσημα τέσσερις περιφέρειες που κατέχει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε το 2014, να εγκαταλείψει το σχέδιο για την ένταξή της στο NATO και να πάψει να δέχεται δυτική στρατιωτική βοήθεια.

Πρόκειται για απαιτήσεις που χαρακτηρίζει απαράδεκτες το Κίεβο, το οποίο από την πλευρά του αξιώνει την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την ουκρανική επικράτεια και εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων όπλων και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων — πρόκειται για κόκκινες γραμμές για το Κρεμλίνο.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε χθες συνδιαλέξεις με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι.

Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται αφού ο πρόεδρος απηύθυνε τελεσίγραφο στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα –στη θεωρία, η προθεσμία εξέπνεε χθες Παρασκευή– για να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, επί ποινή σε διαφορετική περίπτωση ακόμη πιο σκληρών οικονομικών κυρώσεων, τόσο στη Μόσχα όσο και σε εμπορικούς εταίρους της.

Η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία, που εξαπολύθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, έχει στοιχίσει a minima δεκάδες χιλιάδες θανάτους και στις δυο χώρες και καταστροφές πελώριων διαστάσεων.

Έπειτα από σχεδόν τριάμισι χρόνια πολέμου, οι ουκρανικές και οι ρωσικές θέσεις εξακολουθούν να φαντάζουν ασυμβίβαστες. Η Ρωσία κατηγορείται από την Ουκρανία πως οδηγεί τις συνομιλίες ανάμεσά τους σε αδιέξοδο συνεχίζοντας να προβάλλει μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις της έχουν πλεονέκτημα στα μέτωπα και συνεχίζουν να αποσπούν εδάφη.

Ο πιο πρόσφατος κύκλος άμεσων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δυο εμπόλεμες χώρες, τον Ιούλιο στην Κωνσταντινούπολη, το μόνο που συνεισέφερε ήταν συμφωνία για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων και σορών πεσόντων στρατιωτικών των δυο πλευρών.

Για να προχωρήσουν τα πράγματα, ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ έγινε δεκτός αυτή την εβδομάδα στο Κρεμλίνο από τον κ. Πούτιν, κάτι που επέτρεψε να επιταχυνθούν οι διπλωματικές διεργασίες, κάτι που φάνηκε να επιβεβαιώνει προχθές Πέμπτη η ανακοίνωση της Μόσχας περί «καταρχήν συμφωνίας» ανάμεσα στους ηγέτες.

Μετά τη θεαματική επαναπροσέγγιση στην αρχή της χρονιάς με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες «πολύ απογοητευμένος» από τον ρώσο ομόλογό του εξαιτίας της έλλειψης απτής προόδου στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα.

Στο πεδίο, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει τις φονικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία και την αργή προέλασή του στο αχανές μέτωπο, όπου οι δυνάμεις του έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα κι είναι καλύτερα εφοδιασμένες.

Η Ουκρανία απαιτεί, σε συντονισμό με ευρωπαίους συμμάχους της, κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών, κάτι που απορρίπτει η ρωσική πλευρά.

