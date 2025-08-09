Η πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε χθες Παρασκευή το βράδυ σε ιστορικό χώρο λατρείας –ισλαμικό τέμενος και καθεδρικό ναό– στην Κόρδοβα «σβήστηκε», ανακοίνωσε ο δήμαρχος της πόλης αυτής της νότιας Ισπανίας, ο οποίος υπογράμμισε πως το μνημείο, καταχωρισμένο στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, «σώθηκε».
«Ευτυχώς, η άμεση και έξοχη αντίδραση της πυροσβεστικής στην Κόρδοβα απέτρεψε την καταστροφή. Η φωτιά έχει πλέον σβήσει» και «απόψε, ομάδες πυροσβεστών και της τοπικής αστυνομίας θα παραμείνουν επιτόπου για την πρόληψη του κινδύνου» να υπάρξει αναζωπύρωσή της, τόνισε ο Χοσέ Μαρία Βεγίδο μέσω X.
Se quema la mezquita de Córdoba . #mezquita #Fuego pic.twitter.com/3FGE6nMedN— carbulense (@JOSE_VIDALGO) August 8, 2025
Διαβάστε ακόμη: Κόρδοβα: Συναγερμός για τη ψωτιά στο ιστορικό Τζαμί-καθεδρικό ναό (ΒΙΝΤΕΟ)
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ