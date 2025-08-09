Το διάσημο Τζαμί-Καθεδρικός Ναός της Κόρδοβας στη νότια Ισπανία βρέθηκε σε κατάσταση κρίσης λόγω πυρκαγιάς που ξέσπασε αργά το βράδυ της Παρασκευής, περίπου στις 9 μ.μ. τοπική ώρα (10 μ.μ. ώρα Κύπρου). Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από υπερθέρμανση ή βλάβη σε μηχανικό μηχάνημα σάρωσης μέσα σε ένα από τα παρεκκλήσια του ιστορικού μνημείου και στη συνέχεια εξαπλώθηκε προς την οροφή του κτιρίου.

Το Τζαμί-Καθεδρικός Ναός της Κόρδοβας είναι μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, χτισμένο πάνω σε αρχαίο τέμενος και καθεδρικό ναό, με ιστορία πολλών αιώνων και εξαιρετική αρχιτεκτονική αξία. Το 2024 το επισκέφθηκαν πάνω από 2 εκατομμύρια επισκέπτες, καθιστώντας την πυρκαγιά ένα πολύ σοβαρό πλήγμα.protothema





Η πυροσβεστική υπηρεσία αναφέρει ότι έχουν θέσει τη φωτιά υπό έλεγχο λίγες ώρες μετά το ξέσπασμά της, λίγο μετά τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, αν και η φωτιά δεν έχει ακόμα κατασβεστεί πλήρως και οι προσπάθειες συνεχίζονται προκειμένου να περιοριστούν τυχόν ζημιές.

Βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν φλόγες και πυκνό καπνό να εκλύονται από το εσωτερικό του μνημείου, δημιουργώντας έντονη ανησυχία τόσο στην τοπική κοινότητα όσο και παγκόσμια, λόγω της μεγάλης σημασίας αυτού του ιστορικού τόπου.

Η έκταση των ζημιών προς το παρόν δεν έχει προσδιοριστεί με ακρίβεια, καθώς οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες μέσα στο κτίριο, όμως το αρχιτεκτονικό και πολιτισμικό βάρος του χώρου κάνει την κατάσταση ιδιαίτερα ευαίσθητη και κρίσιμη για την πολιτιστική κληρονομιά της Ισπανίας.

Η τοπική και διεθνής κοινότητα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ενώ οι αρχές ερευνούν παράλληλα τα αίτια της πυρκαγιάς και προετοιμάζονται για τις πρώτες ενέργειες αποκατάστασης μόλις τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η κατάσταση.