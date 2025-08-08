Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει εκτάκτως αύριο στις 22.00 ώρα Ελλάδας με θέμα τη Γάζα, μετά την ανακοίνωση του ισραηλινού σχεδίου για τον έλεγχο της πόλης, ανέφεραν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων διπλωματικές πηγές.

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Στεφάν Ντουζαρίκ, σε δήλωσή του αναφέρει ότι "ο κ. Γκουτέρες ανησυχεί σοβαρά για την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης να «αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας».

Αυτή η απόφαση, αναφέρει, σηματοδοτεί μια επικίνδυνη κλιμάκωση και κινδυνεύει να επιδεινώσει τις ήδη καταστροφικές συνέπειες για εκατομμύρια Παλαιστίνιους, ενώ μπορεί να θέσει σε περαιτέρω κίνδυνο ζωές, συμπεριλαμβανομένων των υπολοίπων ομήρων.

"Οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα συνεχίζουν να υποφέρουν από μια ανθρωπιστική καταστροφή τεράστιων διαστάσεων. Ο Γενικός Γραμματέας προειδοποιεί ότι αυτή η περαιτέρω κλιμάκωση θα οδηγήσει σε επιπλέον εκτοπισμούς, θύματα και μαζική καταστροφή, επιδεινώνοντας την αδιανόητη ταλαιπωρία του παλαιστινιακού πληθυσμού στη Γάζα", αναφέρει ο κ. Ντουζαρίκ.

Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει την επείγουσα έκκλησή του για μόνιμη εκεχειρία, ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε όλη τη Γάζα και για την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει επίσης την έκκληση προς την κυβέρνηση του Ισραήλ να τηρήσει τις υποχρεώσεις της βάσει του διεθνούς δικαίου.

Υπογραμμίζει ότι το Διεθνές Δικαστήριο, στην Γνωμοδότηση της 19ης Ιουλίου 2024, δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι το κράτος του Ισραήλ έχει την υποχρέωση να τερματίσει αμέσως όλες τις νέες εποικιστικές δραστηριότητες και να απομακρύνει εσπευσμένα όλους τους εποίκους από τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, καθώς και να τερματίσει την παράνομη παρουσία του στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη - που περιλαμβάνουν τη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ - το ταχύτερο δυνατό.

"Ο κ. Γκουτέρες τονίζει ότι δεν θα υπάρξει βιώσιμη λύση σε αυτήν τη σύγκρουση χωρίς την λήξη αυτής της παράνομης κατοχής και την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης δύο κρατών. Η Γάζα είναι και πρέπει να παραμείνει αναπόσπαστο μέρος ενός Παλαιστινιακού Κράτους" ανέφερε ο κ. Ντουζαρίκ στην δήλωση του.

