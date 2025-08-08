Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου είπε στον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ότι στόχος του Ισραήλ δεν είναι να καταλάβει τη Γάζα, αλλά να απελευθερώσει τη Γάζα από τη Χαμάς και να παράσχει τη δυνατότητα να εγκατασταθεί εκεί μια ειρηνική κυβέρνηση, ανέφερε το γραφείο του επικεφαλής της ισραηλινής κυβέρνησης στο Χ.

Ο Νετανιάχου εξέφρασε την απογοήτευσή του με την απόφαση του Βερολίνου να αναστείλει τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Μερτς σήμερα, συμπλήρωσε το γραφείο του.

Έφτασαν στο Αμάν της Ιορδανίας 100 τόνοι ιταλικής ανθρωπιστικής βοήθειας που προορίζονται για τη Λωρίδα της Γάζας

Προσγειώθηκε πριν λίγο στο Αμάν της Ιορδανίας, ιταλικό εμπορικό αεροσκάφος το οποίο μετέφερε 100 τόνους ανθρωπιστικής βοήθειας σε τρόφιμα, η οποία προορίζεται για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας.

Από αύριο, ιταλικά στρατιωτικά αεροσκάφη τύπου C-130 θα αναλάβουν ρίψεις της βοήθειας, με δέματα από αέρος και η όλη διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει μια εβδομάδα.

Παράλληλα, σε τηλεφωνική της επικοινωνία με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σείχη Μοχάμεντ μπιν Ζάγεντ, χθες βράδυ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε στην άκρως αποδοτική συνεργασία των δύο χωρών, σε ό,τι αφορά την διαδικασία μεταφοράς ανθρωπιστικής βοήθειας στην Γάζα.

Κατά την συνομιλία υπογραμμίσθηκε η ανάγκη άμεσης κατάπαυσης των εχθροπραξιών, απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων από την Χαμάς και πλήρους πρόσβασης βοήθειας, "ώστε να τερματίσει η αδικαιολόγητη ανθρωπιστική κρίση στην Λωρίδα της Γάζας", οπως αναφέρεται σε ανακοινωθέν της ιταλικής κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters