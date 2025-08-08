H Ουάσιγκτον και η Μόσχα στοχεύουν να συνάψουν μία συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, η οποία θα «κλείδωνε» τη ρωσική κατοχή σε εδάφη που έχει καταλάβει κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής εισβολής της, μετέδωσε σήμερα το Bloomberg News.

Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι εργάζονται προς μια συμφωνία για εδάφη ενόψει μιας σχεδιαζόμενης συνόδου κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν την επόμενη εβδομάδα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που επικαλείται πρόσωπα με γνώση του θέματος.

Το Reuters δεν μπορεί προς το παρόν να επαληθεύσει τις λεπτομέρειες του εν λόγω ρεπορτάζ.

Τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ- Μελόνι για τη δυνατότητα να διοργανωθεί η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Πούτιν στη Ρώμη- Αντίθετη η Μόσχα

O Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, κατά την οποία φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο να οργανωθεί στη Ρώμη η συνάντηση του επικεφαλής του αμερικανικού κράτους με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο οποίος αναφέρεται σε αμερικανικές πηγές, η Ουάσιγκτον και η Ρώμη θα ήταν έτοιμες να συνεργαστούν για να μπορέσει να διεξαχθεί η συνάντηση κορυφής στην Αιώνια Πόλη και η Ιταλίδα πρωθυπουργός δέχθηκε με ενθουσιασμό τη σχετική πρόταση.

Η ρωσική κυβέρνηση, όμως, μέσω του πρακτορείου ειδήσεων Tass, απάντησε ότι «θα πρέπει να επιλεγεί μια πόλη εκτός Ευρώπης». Σύμφωνα με Ιταλούς σχολιαστές, η αρνητική στάση της Ρωσίας οφείλεται στο ότι θεωρεί τη θέση της ιταλικής κυβέρνησης στο ουκρανικό «σαφώς μεροληπτική».

Τηλεφωνική συνδιάλεξη του πρωθυπουργού Μόντι με τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν

O πρωθυπουργός της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι δήλωσε σήμερα πως είχε μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον ευχαρίστησε επειδή τον ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα της Ουκρανίας.

Η συζήτηση μεταξύ των δύο ηγετών έλαβε χώρα ημέρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς 25% σε ινδικά προϊόντα προκειμένου να τιμωρήσει το Νέο Δελχί επειδή συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο.

«Είχα μια πολύ καλή και λεπτομερή συνομιλία με τον φίλο μου πρόεδρο Πούτιν. Τον ευχαρίστησα που μοιράστηκε μαζί μου τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία», ανέφερε ο Μόντι σε μία ανάρτηση στο Χ.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας έκανε γνωστό πως ο Μόντι προσκάλεσε τον Πούτιν στο Νέο Δελχί για την 23η Ετήσια Σύνοδο Ινδίας-Ρωσίας που θα διεξαχθεί αργότερα αυτόν τον χρόνο.

Οι δύο ηγέτες «επαναβεβαίωσαν τη δέσμευσή του να εμβαθύνουν περαιτέρω την Ειδική και Προνομιούχα Στρατηγική Συνεργασία μεταξύ της Ινδίας και της Ρωσίας», αναφέρει το υπουργείο σε μία ανακοίνωση.

Ο Μόντι είχε επίσης χθες μια τηλεφωνική επικοινωνία μετον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, με τον οποίο συζήτησαν μια ευρεία γκάμα θεμάτων, μεταξύ αυτών τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ.

Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ της Ινδίας και των ΗΠΑ κατέρρευσαν έπειτα από πέντε γύρους διαπραγματεύσεων εξαιτίας, μεταξύ άλλων, των διαφωνιών σχετικά με τον τερματισμό της αγοράς ρωσικού πετρελαίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ- Reuters