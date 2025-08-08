Η Τουρκία καταδικάζει με τον πιο ισχυρό τρόπο το σχέδιο του Ισραήλ να αναλάβει τον έλεγχο της Πόλης της Γάζας, δήλωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών, καλώντας τη διεθνή κοινότητα και το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να ενεργήσουν ούτως ώστε να αποτρέψουν την εφαρμογή του σχεδίου.

Το τουρκικό υπουργείο δήλωσε ότι το Ισραήλ πρέπει άμεσα να παύσει τα πολεμικά του σχέδια, να συμφωνήσει σε κατάπαυση πυρός στη Γάζα και να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια λύση δύο κρατών, λέγοντας ότι κάθε βήμα από την κυβέρνηση του Ισραήλ για να συνεχίσει αυτό που η Τουρκία χαρακτηρίζει γενοκτονία από το Ισραήλ και κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών καταφέρει βαρύ πλήγμα στην παγκόσμια ασφάλεια.

«Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να αναλάβει τις ευθύνες της προκειμένου να αποτρέψει την εφαρμογή αυτής της απόφασης, που έχει στόχο να εκτοπίσει διά της βίας τους Παλαιστίνιους από την ίδια τους τη γη καθιστώντας τη Γάζα μη κατοικήσιμη», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ - Reuters - AFP

