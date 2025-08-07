Επίσκεψη έκπληξη πραγματοποίησε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν στη Δαμασκό, όπου συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Συρίας Αχμέτ Σάρα, μεταδίδει το τουρκικό πρακτορείο Ανατολού.

Πηγές που επικαλείται το πρακτορείο, αναφέρουν ότι στη συνάντηση του Φιντάν με τον Σάρα αναμενόταν να αξιολογηθεί η πρόοδος που έχει σημειωθεί σε διάφορους τομείς των σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Συρίας από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ και να επικεντρωθούν στην περαιτέρω ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας.

Σύμφωνα με το Ανατολού κατά τη συνάντηση είχε προγραμματιστεί να αξιολογηθούν «οι ανησυχίες της Τουρκίας για την εθνική ασφάλεια που προκύπτουν από τη βορειοανατολική Συρία, καθώς και τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στην καταπολέμηση των τρομοκρατικών οργανώσεων, ιδίως του ISIS και του PKK/YPG, σε μια περίοδο που η διατήρηση της εδαφικής ακεραιότητας και ενότητας της Συρίας είναι πιο σημαντική από ποτέ».

Όπως αναφέρεται, «στη συνάντηση αναμενόταν να συζητηθούν οι ενέργειες και η ρητορική του Ισραήλ που αποτελούν απειλή για τη σταθερότητα και την ασφάλεια τόσο της Συρίας όσο και της περιοχής».

«Στην τρέχουσα περίοδο ευκαιριών συνεργασίας σε διάφορους τομείς στις σχέσεις Τουρκίας-Συρίας, προτεραιότητα της Τουρκίας είναι να αξιοποιήσει αυτές τις ευκαιρίες σύμφωνα με τα κοινά συμφέροντα των δύο χωρών και με τρόπο που να εξυπηρετεί τη σταθερότητα και την ασφάλεια της Συρίας», σύμφωνα με το Ανατολού.

Πηγή: ΚΥΠΕ