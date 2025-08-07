Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε σαφές χθες Τετάρτη πως έχει σκοπό να προχωρήσει στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνειακών δασμών «στα μικροκυκλώματα και στους ημιαγωγούς», χωρίς να διευκρινίσει προς το παρόν την έναρξη ισχύος του μέτρου.

«Θα βάλουμε μεγάλους τελωνειακούς δασμούς στα μικροκυκλώματα και στους ημιαγωγούς», είπε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο ο ρεπουμπλικάνος, «περί το 100%», κάτι που χαρακτήρισε «καλή είδηση για τις αμερικανικές εταιρείες που κατασκευάζουν» αυτά τα είδη.

Διαβάστε επίσης: Οι εξαγωγές της Κίνας στις ΗΠΑ μειώνονται κατά 6,1% τον Ιούνιο

Πηγή: ΚΥΠΕ