Πέντε άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε επεισόδιο με πυροβολισμούς σε στρατιωτική βάση στην Τζόρτζια των ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη διοίκηση του Φορτ Στιούαρτ, πέντε στρατιώτες πυροβολήθηκαν και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες έχουν διακομιστεί σε στρατιωτικό νοσοκομείο για να δεχθούν περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης έχει συλληφθεί, ανακοίνωσε η διοίκηση της στρατιωτικής βάσης, διαβεβαιώνοντας πως δεν υφίσταται πλέον απειλή.

Νωρίτερα, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ γνωστοποίησε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε ενημερωθεί για το συμβάν και παρακολουθούσε τις εξελίξεις.

Η στρατιωτική βάση Φορτ Στιούαρτ βρίσκεται περίπου 64 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της πόλης Σαβάνα στην Τζόρτζια, στο νοτιοανατολικό άκρο των Ηνωμένων Πολιτειών.

🚨 BREAKING: Soliders run to shelter as active shooter situation at Fort Stewart unfolds



They are STILL on lockdown, as a potential SECOND shooter could be in the vicinity



MULTIPLE casualties reported



