Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί άλλοι αγνοούνται έπειτα από κατολίσθηση και πλημμύρες που έπληξαν το ορεινό χωριό Νταραλί, στην περιφέρεια Ουταρκάσι του κρατιδίου Ουταρακάντ στη βόρεια Ινδία. Το φαινόμενο προκλήθηκε από σφοδρές βροχοπτώσεις που έπληξαν την περιοχή το μεσημέρι της Τρίτης με τις αρχές να αγωνιούν για την τύχη των δεκάδων αγνοούμενων κατοίκων.

Σάρωσε το χωριό η κατολίσθηση

Η κατολίσθηση σημειώθηκε γύρω στις 13:45 (τοπική ώρα) όταν το ρέμα ξεχείλισε παρασύροντας ένα μεγάλο τμήμα του χωριού και προκαλώντας ολική καταστροφή σε σπίτια, καταστήματα και υποδομές. Το οδικό δίκτυο σκευπάστηκε από τόνους λάσπης και φερτών υλικών, καθιστώντας δυσχερή την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων.

Μονάδες του Ινδικού Στρατού έσπευσαν στην περιοχή και προχώρησαν σε εκκένωση των κατοίκων που βρίσκονταν εγκλωβισμένοι. Ένας τραυματίας μεταφέρθηκε στο στρατιωτικό ιατρείο (MI room) του Χαρσίλ, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

#MudslideReliefOperations#HADR



Update: 📍 Landslide at Dharali, Uttarakhand

05 August 2025



A landslide struck near Dharali village, approximately 4 km from the Indian Army Camp at Harshil, at around 1:45 PM today.



Responding with urgency, the #IndianArmy swiftly mobilised… pic.twitter.com/e8QajmsvFr — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) August 5, 2025

«Οι κάτοικοι έχουν κληθεί να μείνουν μακριά από την περιοχή, καθώς η κατολίσθηση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη», ανέφερε αξιωματούχος.

Ενισχύονται οι επιχειρήσεις με ελικόπτερα

Οι εικόνες που μετέδωσαν τοπικά τηλεοπτικά μέσα δείχνουν ορμητικά νερά να κατεβαίνουν από τις πλαγιές των Ιμαλαΐων, παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους. Η Εθνική Αρχή Διαχείρισης Καταστροφών της Ινδίας (NDMA) ζήτησε τρεις ελικόπτερα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να ενισχύσει τις επιχειρήσεις διάσωσης.

My heart breaks seeing what’s happening in #Dharali #Uttarkashi.

So many lives turned upside down in moments… nature’s fury is beyond words. 💔😢



Let’s all pray to Mahadev for the safety of everyone in #Uttarakhand. 🙏🏻 pic.twitter.com/QOF5nbcch3 — Adorable (@rehnedotum_) August 5, 2025

Μέχρι στιγμής δεν έχει δοθεί επίσημος αριθμός για τους αγνοούμενους, ενώ η πρόσβαση στο σημείο παραμένει δύσκολη λόγω του ανάγλυφου και των καιρικών συνθηκών. Η Ινδική Μετεωρολογική Υπηρεσία (IMD) προειδοποιεί για συνεχιζόμενες έντονες βροχοπτώσεις τις επόμενες ημέρες στο κρατίδιο Ουταρακάντ, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω πλημμυρικά φαινόμενα.

Οι αρχές έχουν δώσει εντολή για αναστολή λειτουργίας σχολείων σε αρκετές περιοχές, όπως οι πόλεις Ντεχραντούν και Χαρντουάρ, για προληπτικούς λόγους.

Πηγή: ΑP, Τimes Of India