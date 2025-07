Με κατεπείγουσα ανακοίνωσή της, η Ελληνορθόδοξη Αρχιεπισκοπή Βόσρας, Χοράν, Τζαμπάλ αλ-Άραμπ και Γκολάν, απευθύνει δραματική έκκληση προς τη διεθνή κοινότητα για τον τερματισμό των σφαγών στη Σουέιντα, όπου οι Δρούζοι και οι Χριστιανοί δέχονται άγριες επιθέσεις από ισλαμιστές.

«Δόξα τω Θεώ για όλα», αναφέρεται στην ανακοίνωση, που τονίζει:

«Απευθύνω αυτό το μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο και τους καλώ να παρέμβουν άμεσα για να σταματήσουν οι τρομοκρατικές σφαγές στη Σουέιντα.

Κάνω αυτήν την ανθρωπιστική έκκληση προς όσους έχουν νου και αγαπούν την ειρήνη.

Ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Σουέιντα είναι πόλεμος αφανισμού — σκοτώνει νέους και ηλικιωμένους.

Γι' αυτό υψώνω τη φωνή μου προς τη διεθνή κοινότητα και τα Ηνωμένα Έθνη ζητώντας βοήθεια.

Ελπίζω αυτή η κραυγή να φτάσει σε όλο τον κόσμο.»



Η ανακοίνωση φέρει την υπογραφή της Αρχιεπισκοπής της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στη Συρία.





