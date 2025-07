Ισχυρή σεισμική δόνηση καταγράφτηκε χθες Τετάρτη ανοικτά της Αλάσκας, με τις αρχές να εκδίδουν προειδοποίηση για τσουνάμι, εκτιμώντας πάντως πως δεν υπάρχει κίνδυνος για σοβαρές υλικές ζημιές, ενώ δεν αναφέρονται θύματα.

Το επίκεντρο του πολύ ισχυρού σεισμού 7,3 βαθμών εντοπίστηκε στον Ειρηνικό Ωκεανό, 87 χιλιόμετρα νότια του Σαντ Πόιντ, μικρού χωριού στο αρχιπέλαγος των νησιών Σούμαγκιν, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Η προειδοποίηση για τσουνάμι που εκδόθηκε καλύπτει ευρεία παράκτια περιοχή, ιδιαίτερα αραιοκατοικημένη, στη νοτιοδυτική Αλάσκα.

Η περιοχή που αφορά εκτείνεται μέχρι λίγο πριν από το Άνκορατζ, την πόλη με τον μεγαλύτερο πληθυσμό στην πολιτεία.

🚨 BREAKING: Water is now receding along the Alaskan coast following the 7.3 earthquake, a clear sign a tsunami is approaching.



Residents of Sand Point, Alaska have been ordered to EVACUATE IMMEDIATELY.



The National Weather Service and U.S. Tsunami Warning Center have issued an…