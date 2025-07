Τις τελευταίες μέρες έχουν ξεσπάσει σοβαρά επεισόδια βίας στην επαρχία Σουέιντα στη νότια Συρία, όπου διαμένει η πλειοψηφία της δρούζικης κοινότητας. Η αφορμή των γεγονότων ήταν η απαγωγή και ο ξυλοδαρμός ενός νεαρού Δρούζου από ενόπλους Βεδουίνους σε αυτοκινητόδρομο μεταξύ Σουέιντα και Δαμασκού. Το συμβάν προκάλεσε πράξεις αντεκδίκησης, με απαγωγές και από την πλευρά των Δρούζων, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν εκτεταμένες ένοπλες συγκρούσεις μέσα στην πόλη αλλά και στα γύρω χωριά. Οι Δρούζοι, ανήσυχοι για την πολιτική του νέου προέδρου της Συρίας, Αχμέντ αλ-Σαράα που επιχειρεί να αφοπλίσει τις Δρούζικες πολιτοφυλακές, φοβούνται περιθωριοποίηση και απώλεια αυτονομίας.



Οι ένοπλες συγκρούσεις των τελευταίων 24 ωρών άφησαν πίσω τους δεκάδες νεκρούς, μεταξύ των οποίων Δρούζοι, Βεδουίνοι, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, ακόμη και γυναίκες και παιδιά. Τα τραυματισμένα άτομα ξεπερνούν τα 100 και πολλά βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση. Λόγω της έντασης, χιλιάδες άμαχοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, με αποτέλεσμα να αυξάνονται οι άμεσες ανάγκες σε ανθρωπιστική βοήθεια.



Διαβάστε επίσης: Συνεχίζεται η αιματοχυσία στη Συρία- Ο Τραμπ καλεί το Ισραήλ να σταματήσει

Αντίδραση της Συριακής Κυβέρνησης



Οι δυνάμεις της μεταβατικής συριακής κυβέρνησης μπήκαν στη Σουέιντα επιχειρώντας να σταματήσουν τις ταραχές. Πρόκειται για την πρώτη μεγάλη κινητοποίηση του στρατού στην περιοχή μετά την πτώση του Άσαντ. Ωστόσο, στη διάρκεια της επέμβασής τους σημειώθηκαν σφοδρές συγκρούσεις με τις τοπικές ένοπλες ομάδες των Δρούζων.

Η συριακή κυβέρνηση ανακοίνωσε πως επετεύχθη συμφωνία για εκεχειρία έπειτα από διαπραγματεύσεις με τοπικούς ηγέτες των Δρούζων, υποσχόμενη περιορισμένη αντίδραση σε μελλοντικά περιστατικά βίας. Ωστόσο, παρά τις εξαγγελίες, καταγράφονται νέες παραβιάσεις της εκεχειρίας και σποραδικές ανταλλαγές πυροβολισμών.





Syria's government troops entered the Sweida region following deadly clashes, while Israel carried out strikes against them, saying it was acting to protect the Druze minority https://t.co/F6GM1ncjPF pic.twitter.com/9ByOOOZc54

Ισραηλινή παρέμβαση



Το Ισραήλ προχώρησε σε αεροπορικές επιδρομές εναντίον συριακών κυβερνητικών δυνάμεων και θωρακισμένων οχημάτων κοντά στη Σουέιντα, δηλώνοντας πως στόχος ήταν η προστασία της δρούζικης κοινότητας. Οι επιθέσεις ακολούθησαν την είσοδο των συριακών στρατευμάτων σε δρούζικες περιοχές, με το Ισραήλ να προειδοποιεί τη Δαμασκό να μην στοχοποιήσει τους Δρούζους.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας κατηγόρησε το Ισραήλ ότι φέρει την πλήρη ευθύνη για τις επιθέσεις στη νότια Συρία, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται να ζήτησε από το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις, με το Τελ Αβίβ να δεσμεύεται για παύση των επιχειρήσεων.

Ο Νετανιάχου και ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας υποστήριξαν ότι οι επιδρομές στόχευσαν συριακές δυνάμεις και όπλα που θα χρησιμοποιούνταν κατά των Δρούζων.Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ δεσμεύεται να διατηρήσει τη νοτιοδυτική Συρία ως αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, ώστε να αποτραπεί η δημιουργία «δεύτερου Λιβάνου» κοντά στα σύνορά του. Παράλληλα, τόνισε την πρόθεση του Ισραήλ να προστατεύσει τη Δρούζικη κοινότητα της περιοχής μέσω εντατικών στρατιωτικών επιχειρήσεων. Ο Νετανιάχου άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο νέων επεμβάσεων, επισημαίνοντας ότι αυτό εξαρτάται από τις κινήσεις της συριακής κυβέρνησης.





.@IsraeliPM Netanyahu: "We have a commitment to preserve the south-western region of Syria as a demilitarized area on Israel's border. We will not allow a return to the situation where a second Lebanon is being established there; we also have an obligation to safeguard the Druze… pic.twitter.com/zSKFJDkswN