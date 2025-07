Το υπουργείο Εξωτερικών της Συρίας ανακοίνωσε ότι το Ισραήλ φέρει την πλήρη ευθύνη για τις τελευταίες επιθέσεις στη νότια Συρία, όπου οι νεκροί ξεπερνούν τους 200 από την έναρξη των συγκρούσεων μεταξύ Δορύζων και φυλών Βεδουίνων. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις εναντίον των συριακών στρατιωτικών δυνάμεων, όπως μετέδωσε το αμερικανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο Axios. Το Ισραήλ φέρεται να δεσμεύτηκε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις από το βράδυ της Τρίτης.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατζ δήλωσαν νωρίτερα ότι οι επιδρομές έπληξαν «καθεστωτικές δυνάμεις» και όπλα που μεταφέρθηκαν στη Σουέιντα για να χρησιμοποιηθούν εναντίον των Δρούζων.

🇸🇾 The #Syrian government declared a ceasefire Tuesday between Druze and Bedouin groups after days of deadly clashes.



The move came as Syrian forces entered a key city in #Sweida, with over 100 killed and 🇮🇱 #Israel airstrikes adding to the tensions pic.twitter.com/oG2Q00G2n7