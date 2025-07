Οι φονικές πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις στο Τέξας των ΗΠΑ έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους, ενώ οι αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο απολογισμός ενδέχεται να αυξηθεί καθώς αγνοείται η τύχη αρκετών κατασκηνωτών.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο σερίφης της κομητείας Κερ, Λάρι Λίθα, είπε πως μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 24 θάνατοι, συμπληρώνοντας ότι ο τελικός απολογισμός ενδέχεται να είναι μεγαλύτερος. Ο προηγούμενος απολογισμός που είχε δώσει ο ίδιος στη δημοσιότητα έκανε λόγο για τουλάχιστον 13 νεκρούς και περίπου 20 αγνοούμενους.

Νωρίτερα, ο αντικυβερνήτης του Τέξας είχε αναφέρει 6-10 νεκρούς, ανάμεσά τους παιδιά, και περίπου 20 αγνοούμενους. «Δεν έχουμε νεότερα για περίπου 20 κορίτσια» από τα περίπου 750 που συμμετείχαν σε θερινή κατασκήνωση, είπε ο Νταν Πάτρικ σε δημοσιογράφους, εκφράζοντας την ελπίδα πως ίσως έχουν βρει καταφύγιο στα δέντρα ή δεν έχουν τρόπο να επικοινωνήσουν.

Στη διάρκεια ενημέρωσης των εκπροσώπων του Τύπου είχε προβληθεί βίντεο από τη διάσωση με ελικόπτερο εγκλωβισμένων που είχαν σκαρφαλώσει σε δέντρα για να σωθούν.

Περίπου 500 διασώστες με τη συνδρομή 14 ελικοπτέρων έχουν κινητοποιηθεί, ενώ η Εθνοφρουρά του Τέξας και η Ακτοφυλακή των ΗΠΑ έστειλαν ενισχύσεις στις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με τις αρχές, η στάθμη του ποταμού Γκουανταλούπε ανέβηκε σχεδόν 8 μέτρα μέσα σε λιγότερη από μία ώρα, κατά την οποία έπεσαν 300 χιλιοστά βροχής, το ένα τρίτο της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης στη συγκεκριμένη κομητεία.

Βίντεο που κοινοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν σπίτια και δέντρα να παρασύρονται από τα ορμητικά νερά.

Η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε προειδοποίηση για επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα στην κομητεία Κερ, καλώντας τους κατοίκους να αποφύγουν κάθε μετακίνηση και όσους κατοικούν κοντά στον ποταμό Γκουανταλούπε να μετακινηθούν «προς περιοχές που βρίσκονται σε μεγαλύτερο υψόμετρο».

Στα μέσα Ιουνίου, τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας των πλημμυρών στο Σαν Αντόνιο του νότιου Τέξας έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές.

Πηγή: Πρώτο Θέμα