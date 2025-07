Η επιτυχία της επιχείρησης Operation Sindoor αποτελεί ένα ξεκάθαρο μήνυμα ισχύος και αποφασιστικότητας από την Ινδία προς τους αντιπάλους της, κυρίως το Πακιστάν, αλλά και προς τρίτες χώρες όπως η Κίνα και η Τουρκία που φαίνεται να εμπλέκονται έμμεσα. Σύμφωνα με τον Αντιστράτηγο Ραχούλ Ρ. Σινγκ, Αναπληρωτή Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ινδίας, η επιχείρηση αυτή λειτούργησε ως ένα «έργο τέχνης» που απέτρεψε την κλιμάκωση ενός ευρύτερου πολέμου και ταυτόχρονα αποκάλυψε τις στρατηγικές συνεργασίες που συνιστούν πρόκληση για την εθνική ασφάλεια της Ινδίας.

Κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εκδήλωση της Ομοσπονδίας Ινδικών Εμπορικών Επιμελητηρίων (FICCI), ο Αντιστράτηγος αποκάλυψε ότι η Κίνα παρείχε στο Πακιστάν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις κινήσεις του ινδικού στρατού, ενώ η Τουρκία συνέβαλε με την αποστολή μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων τεχνολογικών μέσων. Οι αποκαλύψεις αυτές επιβεβαιώνουν τον σχηματισμό ενός είδους στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών, με στόχο την ανάσχεση της ινδικής επιρροής στην περιοχή.





