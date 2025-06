Σε αποκλεισμό δρόμων και γεφυρών προχώρησαν φοιτητές το βράδυ χθες Κυριακή στην πρωτεύουσα, το Βελιγράδι, και άλλες πόλεις τις Σερβίας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εκτεταμένες συλλήψεις συμφοιτητών τους.

Στο Βελιγράδι χιλιάδες φοιτητές και πολίτες κρατούν αποκλεισμένους 26 οδικούς κόμβους καθιστώντας αδύνατη την κυκλοφορία των οχημάτων.

Οι αποκλεισμοί ξεκίνησαν χθες το απόγευμα, όταν ανακοινώθηκε από την γενική εισαγγελία ότι συνελήφθησαν οκτώ φοιτητές του πολυτεχνείου ως ύποπτοι για αντισυνταγματική δράση.

Η σύλληψη των φοιτητών βασίστηκε σε πληροφορίες της Υπηρεσίας Ασφάλειας και Πληροφοριών (BIA) που κατέγραψε συναντήσεις στις σχολές τους την 20ή και 21η Ιουνίου στις οποίες «σχεδίαζαν επιθέσεις σε κρατικές υπηρεσίες και αποκλεισμό υποδομών».

#BREAKING #Serbia Barricades are being set up across Serbia’s largest cities, including Belgrade, Novi Sad, Zemun, and Niš. https://t.co/DqHQKFmvcZ pic.twitter.com/UEohOoCiKy

Οι συλληφθέντες κρίθηκαν προφυλακιστέοι και θα αντιμετωπίσουν την κατηγορία «της προετοιμασίας ενεργειών κατά της συνταγματικής τάξης και της ασφάλειας της Σερβίας».

Οι συλλήψεις ακολούθησαν την μεγαλειώδη συγκέντρωση που διοργάνωσαν οι φοιτητές στο Βελιγράδι και τα επεισόδια που ακολούθησαν.

Ο πρόεδρος της χώρας Αλεξάνταρ Βούτσιτς υποστήριξε, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες, ότι οι φοιτητικές κινητοποιήσεις, που διαρκούν περίπου οκτώ μήνες, είναι υποκινούμενες από το εξωτερικό με στόχο να ανατραπεί η νόμιμη εξουσία. Χαρακτήρισε «αντισερβική» την συμπεριφορά των φοιτητών και «ναζιστικές» τις μεθόδους δράσης τους.

«Η Σερβία νίκησε. Δεν μπορείς να καταστρέψεις τη Σερβία χρησιμοποιώντας βία, όπως ήθελαν κάποιοι» δήλωσε ο Βούτσιτς ανακηρύσσοντας την νίκη της «έντιμης» -όπως είπε- Σερβίας.

An anti-government protest in Serbia turned violent with demonstrators throwing flares and bottles at police and officers firing tear gas and stun grenades.



The protesters were demanding an early parliamentary election following months of nationwide unrest. pic.twitter.com/xTQoFEkj63