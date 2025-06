Ένας παρατηρητικός πιστός εντόπισε ένα σχηματισμό σύννεφου με τη μορφή του Ιησού Χριστού πάνω από τη Βασιλική της Παναγίας (Basilica Minore of Our Lady of Peñafrancia) στην πόλη Νάγκα, ένα από τα σημαντικότερα θρησκευτικά κέντρα στις Φιλιππίνες.

Σύμφωνα με την New York Post, tο σύννεφο με την χαρακτηριστική μορφή εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια λειτουργίας, ενόψει της Εθνικής Ημέρας Νεολαίας, μια φιλιππινέζικη γιορτή που τιμά την προσφορά στην κοινότητα και την πατρίδα, και εορτάζεται στις 19 Ιουνίου — και καταγράφηκε σε ένα βίντεο που έχει γίνει πλέον viral.

Στο βίντεο γίνεται μεγέθυνση του σύννεφου, όπου διακρίνονται λεπτομέρειες όπως «μαλλιά» που μοιάζουν αχνά να κυματίζουν, καθώς και ένα ανασηκωμένο χέρι.

Οι υπόλοιποι καθολικοί πιστοί που παρακολουθούσαν τη λειτουργία φαίνεται να πρόσεξαν επίσης το φαινόμενο, καθώς στο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται όλοι να κοιτούν προς τον ουρανό με θαυμασμό.