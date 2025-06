Τα συγχαρητήριά του προς τους Ιρανούς εξέφρασε στην πρώτη δήλωσή του μετά την κήρυξη της εκεχειρίας ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν ο ηγέτης της χώρας της Μέσης Ανατολής Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

«Σας συγχαίρω για τη νίκη επί του σιωνιστικού καθεστώτος» έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ιρανός ηγέτης.

Από λεπτό σε λεπτό, δε, αναμένεται να απευθύνει επίσης διάγγελμα βάζοντας τέλος στο μυστήριο που επικρατούσε γύρω από την επιβίωσή του.

I offer my congratulations on the victory over the fallacious Zionist regime.