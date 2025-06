Ο δισεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος παντρεύεται τη Λόρεν Σάντσεζ στη Βενετία, σε ένα πολυτελές τριήμερο γαμήλιο event με κόστος που εκτιμάται έως και στα 48 εκατομμύρια ευρώ.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί τελικά στο ιστορικό συγκρότημα Arsenale, ενώ οι καλεσμένοι —μεταξύ των οποίων οι Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, η Κιμ Καρντάσιαν, η Όπρα Γουίνφρεϊ, Κέιτι Πέρι και Μικ Τζάγκερ— θα διασκεδάσουν σε πάρτι πάνω στο υπερπολυτελές γιοτ του Μπέζος.





Ωστόσο, η εκδήλωση προκαλεί αντιδράσεις. Ακτιβιστές από το τοπικό δίκτυο No Space for Bezos, αλλά και από οργανώσεις όπως η Greenpeace και το Everyone Hates Elon, κατηγορούν τον Μπέζος για «ιδιωτικοποίηση» της Βενετίας, περιβαλλοντική επιβάρυνση και αδιαφορία για τις τοπικές κοινωνικές ανάγκες.

Έχουν πραγματοποιηθεί διαμαρτυρίες με πανό σε κεντρικά σημεία της πόλης, ενώ υπήρξε σχέδιο για να μπλοκαριστεί η πρόσβαση στο γαμήλιο πάρτι με βάρκες —σχέδιο που άλλαξε όταν η τοποθεσία μεταφέρθηκε.





Ο δήμαρχος Βενετίας δηλώνει υπερήφανος για την εκδήλωση και τονίζει ότι η πόλη έχει εμπειρία σε διοργάνωση παγκόσμιας εμβέλειας γεγονότων. Αντίθετα, οι διαδηλωτές επισημαίνουν την κρίση στην προσβασιμότητα κατοικίας, την τουριστική υπερφόρτωση και τη διαρκή απώθηση των ντόπιων από το ιστορικό κέντρο.





Η Βενετία έχει ήδη εισάγει σύστημα πληρωμής εισόδου για μονοήμερους τουρίστες και περιορισμό στον αριθμό των τουριστικών ομάδων, ωστόσο η ένταση ανάμεσα στην πολυτελή τουριστική εκμετάλλευση και τις ανάγκες των κατοίκων παραμένει. Παρόμοιες διαμαρτυρίες έχουν σημειωθεί και σε άλλες πόλεις της Ισπανίας, όπως η Βαρκελώνη και η Πάλμα.





Ο γάμος σε αριθμούς

€48 εκατομμύρια κόστος



Ο γάμος και οι συνοδευτικές εκδηλώσεις αναμένεται να κοστίσουν από €40 έως €48 εκατομμύρια, σύμφωνα με τον πρόεδρο της τοπικής κυβέρνησης της Βενετίας, Λούκα Ζάια.

Το ποσό περιλαμβάνει και σημαντικές φιλανθρωπικές δωρεές από τον ιδρυτή της Amazon, μεταξύ των οποίων €1 εκατομμύριο προς την Corila – έναν οργανισμό που μελετά το οικοσύστημα της λιμνοθάλασσας της Βενετίας, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

90 ιδιωτικά τζετ



Τα πρώτα ιδιωτικά αεροσκάφη άρχισαν να προσγειώνονται στο αεροδρόμιο της Βενετίας την Τρίτη και συνολικά αναμένονται περίπου 90, σύμφωνα με τον κ. Ζάια.

Ωστόσο, δεν θα προσγειωθούν όλα στη Βενετία — κάποια θα κατευθυνθούν στα κοντινά αεροδρόμια Τρεβίζο και Βερόνα.

250 καλεσμένοι



Πέντε από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της Βενετίας έχουν κλειστεί αποκλειστικά για τους περίπου 200–250 προσκεκλημένους.

Μεταξύ αυτών και το διάσημο ξενοδοχείο Cipriani, όπου παντρεύτηκαν ο Τζορτζ και η Αμάλ Κλούνεϊ το 2014.

30 θαλάσσια ταξί



Οι προσκεκλημένοι φυσικά δεν θα χρησιμοποιούν τα δημόσια μέσα θαλάσσιας μεταφοράς για να μετακινηθούν ανάμεσα στα νησιά της Βενετίας.

Οι διοργανωτές του γάμου έχουν εξασφαλίσει τουλάχιστον 30 ιδιωτικά θαλάσσια ταξί για τις μετακινήσεις τους.